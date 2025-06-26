ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Иран "спас" обогащенный уран от удара США? Что говорит Трамп

Вашингтон, Четверг 26 июня 2025 17:24
UA EN RU
Иран "спас" обогащенный уран от удара США? Что говорит Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ирану не удалось вывезти обогащенный уран из своих ядерных объектов до атаки США. Это было бы слишком опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп объяснил, что автомобили и небольшие грузовики, которые обнаружили возле ядерных объектов Ирана, принадлежали бетонщикам, которые пытались укрепить защиту верхней части шахт.

"Ничего не было вывезено из объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень тяжело и сложно для перемещения", - отметил президент.

Слухи об обогащенном уране

Напомним, ранее неназванные иранские высокопоставленные чиновники рассказали Reuters, что Ирану якобы удалось вывезти из объекта в Фордо большую часть обогащенного урана. Это произошло накануне атаки США.

Также оттуда эвакуировали персонал. Людей на объекте было мало.

В то же время западные СМИ со ссылкой на американскую разведку писали о том, что США все же не удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана, как об этом заявляют американские чиновники.

На этом фоне министр обороны США Пит Хегсет подчеркивал, что такие слухи являются фейковыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ядерное оружие Ракетный удар
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины