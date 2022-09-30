Возобновление УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей пятого тура

В первый день тура "Верес" впервые за пять лет примет соперника на родной арене в Ровно. На "Авангарде" будет гостить львовский "Рух", а поединок начнется в 13:00. В 17 часов встретятся харьковский "Металлист" 1925" и "Колос" из Ковалевки.

Три матча состоятся в первый день октября. В Петровом "Ингулец" примет полтавскую "Ворскла" (13:00), во "Львов" приедет в гости "Днепр-1" (15:00), а "Шахтер" проэкзаменует "Металлист" (17:00).

На 2 октября запланированы еще три поединка. Первыми начнут на Закарпатье "Минай" и киевское "Динамо" в 13:00. Позже сыграют одесский "Черноморец" и "Александрия" (15:00). Закроют тур луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" (17:00).

Список матчей 5-го тура Премьер-лиги:

"Верес" – "Рух", 30 сентября, 13:00

"Металлист 1925" – "Колос", 30 сентября, 17:00

"Ингулец" – "Ворскла", 1 октября, 13:00

"Львов" – "Днепр-1", 1 октября, 15:00

"Металлист" – "Шахтер", 1 октября, 17:00

"Минай" – "Динамо", 2 октября, 13:00

"Черноморец" – "Александрия", 2 октября, 15:00

"Заря" – "Кривбасс", 2 октября, 17:00

Накануне "Шахтер" согласовал перенос матча следующего тура чемпионата Украины. Выездной поединок против "Львова" дончане сыграют позже из-за плотного графика с двумя матчами Лиги чемпионов против мадридского "Реала".