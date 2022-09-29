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"Шахтер" договорился о переносе матча УПЛ

Новина українською →
Львов, Четверг 29 сентября 2022 19:45
"Шахтер" договорился о переносе матча УПЛ Фото: Иван Брикнер против Тараса Степаненко в сезоне 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

На более поздний срок перенесли поединок 6-го тура отечественной Премьер-лиги между "Львовом" и донецким "Шахтером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горожан".

Матч "Львов" – "Шахтер" не состоится 8 октября. Дирекция УПЛ перенесла поединок на более поздний срок.

Инициировали изменение даты встречи "горняки". Они позаботились о переносе матча, учитывая плотный график команды и участие в Лиге чемпионов. Вместе с поединком основных команд перенесли поединок и коллективов U-19. Новая дата матчей будет озвучена впоследствии.

Теперь "Шахтер" в течение 11 дней проведет три поединка вместо четырех. С харьковским "Металлистом" в чемпионате Украины "горняки" встретятся 1 октября, а с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов – 5 и 11 октября. В свою очередь 15 октября состоится первое в этом году Классическое против киевского "Динамо".

На этой неделе Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку августа-сентября. Оба приза достались представителям ровненского "Вереса" – Юрию Вирту и Дмитрию Клецу соответственно.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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