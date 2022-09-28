Уволить нельзя оставить. Должен ли Петраков уйти в отставку

В футболе повелось, что за результат ответственность несет тренер. И сам Александр Петраков, и отечественные обозреватели еще перед матчем со сборной Шотландии намекали – неудача оставит специалиста без работы. Нервная реакция наставника сборной на пресс-конференции на вопрос о контракте может свидетельствовать о близком увольнении.

Но на самом деле Петраков должен был уйти сам. Особенно учитывая тот образ, который он сам себе выстроил в публичном пространстве. Смельчак и правдоруб Петраков еще после финального свистка в Кракове должен был отыскать мужество, поблагодарить футболистов и УАФ за сотрудничество и уйти с должности. Вместо этого он дождется исполкома ассоциации, где, очевидно, будет держать речь перед функционерами и, возможно, еще рассчитывать работать со сборной дальше.

Результаты

Петраков оказался во главе национальной команды перед второй половиной квалификации к ЧМ-2022, когда "сине-желтых" неожиданно покинул Андрей Шевченко. К тому времени сборная набрала всего 3 пункта в трех стартовых матчах и шансы поехать на Мундиаль выглядели призрачными.

Да, Петраков сумел финишировать вторым в группе, хотя начал со странной ничьей против Казахстана (2:2). Ничья со сборной Франции и 7 очков в трех поединках с финнами и боснийцами (два матча) позволили "сине-желтым" на один пункт опередить ту же Финляндию.

Турнирные чудеса, однако, закончились в плей-офф отбора. На эмоциях от полномасштабной войны с РФ сборная Украины выбила Шотландию (3:1), но переиграть хорошо организованный Уэльс не смогла и, хоть и минимально и досадно, упустила шанс сыграть на Мундиале.

Та же история только что закончилась в Лиге наций. Стартовав с семи очков в трех матчах, украинская сборная набрала "аж" 4 в трех следующих и заставила болельщиков забыть о мечтах увидеть топ-сборные в освобожденных от оккупантов Донецке и Симферополе в сезоне 2024/25.

Игра

"Я тоже хочу играть в контроль мяча, но мы – не испанцы, и никогда ими не станем", – заявил Петраков на старте своей карьеры в сборной, намекнув на тщетные попытки предыдущего штаба во главе с Шевченко научить своих подопечных играть во что-то большее примитивного "биться-бороться".

Первым делом перевел "сине-желтых" на привычную для себя формацию с тремя центрбеками. В такой схеме сборная провела 5 стартовых матчей под руководством нового тренера, в которых одержала одну победу, и вернулась к "заводским" 4-2-3-1. Злые языки поговаривали, что к возвращению "испанки" приложились лидеры раздевалки, убедившие Петракова играть по привычной формации.

Но с идеей отбросить все "чужое" новый тренер не простился окончательно. Желание играть просто и понятно, эксплуатировать таланты отдельных исполнителей (Мудрик), неумение найти роль для нестандартных футболистов (Малиновский, Буяльский) превратили сборную Украины в открытую книгу для любого соперника с современным видением игры.

Интересно, где бы сейчас находилась сборная Германии, если бы после провальных ЧМ-1998 и Евро-2000 тамошние функционеры заявили бы что-нибудь в духе "испанцами никогда не будем". Но именно тогда Немецкий футбольный союз устроил настоящую революцию в детско-юношеском футболе, сместив акцент с "физики" на технические навыки. Без этих перемен вряд ли бы была победа на Мундиале-2014 и успехи немецких клубов.

Зато Петраков – абсолютный консерватор, который готов дальше "вариться" в украинской недалеко сбежавшей от советской системе. Бей-беги, ориентация на результат, героизм и морально-волевые качества вместо удовольствия от игры и развития футбольного интеллекта, в конечном счете, приведут к коллапсу отечественного футбола.

Коммуникация

За последние 30 лет сборную Украины тренировали разные тренеры. Кто-то был тихим интеллигентным тактиком, другой – звездой с огромным эго. Все они на разных этапах имели какие-то разногласия либо конфликты с отдельными исполнителями. Но быстро находили понимание фактически со всеми "отщепенцами".

Петраков же за год в должности успел принять участие в нескольких инцидентах. Хуже всего – сделал их публичными. Сначала с Малиновским, которого упрекнул в нежелании играть за сборную, потом – с Караваевым, которого на всю Украину разнес за игру в обороне против Казахстана. Позже с обоими, кажется, помирился, но осадок остался...

Иным жанром стало общение специалиста с прессой. Почти каждый небанальный вопрос наставник сборной привык встречать в штыки. Его раздражают вопросы о тактике и кадрах, мерещаться заговоры и травля, а перед плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Петраков взорвал сеть неуместной шуткой о разрешении своим подопечным "поработать в постели с женами".

Все эти риторические изъяны можно было бы замаскировать фанатичными рассказами о футболе. Но публичные речи так подавляют наставника сборной, что он не готов говорить хоть что-нибудь, кроме обыденных фраз. Для информационной эры и должности, которая якобы несет ответственность перед абстрактным футбольным сообществом – абсолютный нонсенс.

Война – вызов государству и обществу. В то же время решительное сопротивление украинцев агрессии РФ приоткрывает окно возможностей в разных сферах. Спорт и футбол в частности, не исключение. Именно сейчас нужно заложить фундамент для перестройки всего футбольного хозяйства. Должность главного тренера национальной команды в ней – одна из ведущих.

Наставник сборной Украины должен быть на передовой изменений. Им должен быть открытый к новым идеям специалист, готовый продвигать футбольные реформы, пропагандировать построение современной системы подготовки и вообще не бояться ни публичной дискуссии, ни идти против течения.

Сборной Украины требуется тренер-новатор и тренер-революционер в одном лице. Чтобы поставить запятую в словосочетании "Уволить нельзя оставить" относительно Петракова стоит откровенно спросить себя, подходит ли он на роль такого двойного агента...