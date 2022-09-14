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Середняк УПЛ відновить виступи на рідному стадіоні: відомі терміни

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Рівне, Середа 14 вересня 2022 11:44
Середняк УПЛ відновить виступи на рідному стадіоні: відомі терміни Фото: "Верес" перед матчем УПЛ проти "Чорноморця" (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво рівненського "Вереса" анонсувало повернення команди до рідного міста. Вимушена пауза у виступах на своїй арені тривала понад 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Червоно-чорні" зіграють матч 5-го туру Прем'єр-ліги в Рівному. Поєдинок проти львівського "Руха" прийме місцевий стадіон "Авангард". Базова дата туру – 1 жовтня.

Для "Вереса" звітний матч стане першим на рідній арені з травня 2017 року. Тоді рівняни ще виступали в Першій лізі. Відтоді на "Авангарді" тривала реконструкція, а команда змушена була грати домашні матчі в інших містах – Львові та Луцьку.

У сезоні 2022/23 "Верес" провів 4 поєдинки. Усі вони були виїзними, щоб завершити роботи на домашньому стадіоні. Щоправда, з міркувань безпеки наразі всі матчі УПЛ відбуваються без глядачів. Рівненщина поповнить список регіонів, які приймають матчі вищого дивізіону. До нього входять Київ та область, Закарпатська, Львівська області та частина Кіровоградщини.

На вихідних "Верес" мінімально здолав "Кривбас" у 4-му турі першості. Єдиний гол за рівнян оформив Дахновський. На старті Прем'єр-ліги "Верес" здобув три перемоги та посідає 6-те місце в чемпіонаті, маючи в активі 9 очок.

До слова, українська Прем'єр-ліга призначила матч чемпіонату України посеред міжнародної паузи.

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