Відновлення УПЛ 30 вересня-2 жовтня: повний розклад матчів п'ятого туру

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги в п'ятницю продовжиться матчами 5-го туру. Його розтягнуть на три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
У перший день туру "Верес" вперше за п'ять років прийме суперника на рідній арені в Рівному. На "Авангарді" гостюватиме львівський "Рух", а поєдинок розпочнеться о 13:00. Натомість о 17-й зустрінуться харківський "Металіст 1925" і "Колос" із Ковалівки.
Три матчі відбудуться у перший день жовтня. У Петровому "Інгулець" прийме полтавську "Ворскла" (13:00), до "Львова" завітає в гості "Дніпро-1" (15:00), а "Шахтар" проекзаменує "Металіст" (17:00).
На 2 жовтня заплановані ще три поєдинки. Першими розпочнуть на Закарпатті "Минай" та київське "Динамо" о 13:00. Пізніше зіграють одеський "Чорноморець" і "Олександрія" (15:00). Закриють тур луганська "Зоря" і криворізький "Кривбас" (17:00).
Перелік матчів 5-го туру Прем'єр-ліги:
Напередодні "Шахтар" узгодив перенесення матчу наступного туру чемпіонату України. Виїзний поєдинок проти "Львова" донеччани зіграють пізніше через щільний графік із двома матчами Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".
До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.
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