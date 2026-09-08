Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Киев приходит в себя после очередной ночной атаки россиян на город. В столице разгораются пожары, а разрушения есть на 16 локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева, КМВА, прокуратуру и собственных корреспондентов.
Сколько человек пострадали
По состоянию на 8 утра известно о двух погибших и по меньшей мере десяти пострадавших. Оба погибших - жители Соломенского района, где ракета или обломок попали в жилой дом и повлекли за собой пожар.
Больше всего пострадавших зафиксировано именно в Соломенском районе. "Повреждение и падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах", - сообщили в полиции Киева.
В полиции рассказали, что восемь пострадавших в Соломенском районе - это люди в возрасте от 22 до 65 лет. В них зафиксировали резаные и осколочные ранения, а также травмы лица, шеи, туловища и конечностей.
- в Голосеевском районе 62-летний мужчина обратился за помощью из-за острой реакции на стресс;
- в Дарницком районе ранения получил 29-летний иностранец.
Какие районы Киева пострадали
Последствия атаки фиксируют сразу в семи районах столицы:
- Голосеевский;
- Дарницкий;
- Днепровский;
- Оболонский;
- Подольский;
- Соломенский;
- Шевченковский.
Что именно повреждено
По предварительным данным, в Киеве пострадали не менее 14 многоэтажных домов, общежитие, школа, поликлиника, супермаркет, автозаправочная станция, складские помещения и административное здание. Также повреждены 25 автомобилей.
Фото: последствия атаки на Киев (t.me/gunpKyiv)
В Голосеевском районе обломки повредили жилой дом и учебное заведение, а также повлекли за собой пожар гаражей и складов. В Дарницком районе горели складские помещения, а обломки рухнули на территории частного дома.
В Соломенском районе огонь охватил склад и несколько жилых домов. В Подольском и Шевченковском районах также занялись складские помещения, в Шевченковском дополнительно повреждены жилые дома.
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, в результате которого погибли люди. Дело было открыто по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
На местах попадания и падения обломков работают спасатели и правоохранители. Задействованы следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие экстренные службы.
Напоминаем, в Киевской области разгорелись новые пожары: дроны уничтожили семь грузовиков и дважды попали в логистический комплекс в Бориспольском и Фастовском районах.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила почти 2700 медицинских учреждений в Украине, часть из которых восстановить уже удалось.
Оккупанты продолжают целить по гражданской инфраструктуре, в частности регулярно атакуют склады крупных украинских ритейлеров.