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Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)

09:18 08.09.2026 Вт
3 мин
Последствия атак зафиксированы в 16 локациях в разных микрорайонах
aimg Елена Чупровская
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео) Фото: Ночная атака на Киев унесла две жизни (t.me/gunpKyiv)
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Киев приходит в себя после очередной ночной атаки россиян на город. В столице разгораются пожары, а разрушения есть на 16 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева, КМВА, прокуратуру и собственных корреспондентов.

Сколько человек пострадали

По состоянию на 8 утра известно о двух погибших и по меньшей мере десяти пострадавших. Оба погибших - жители Соломенского района, где ракета или обломок попали в жилой дом и повлекли за собой пожар.

Больше всего пострадавших зафиксировано именно в Соломенском районе. "Повреждение и падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах", - сообщили в полиции Киева.

В полиции рассказали, что восемь пострадавших в Соломенском районе - это люди в возрасте от 22 до 65 лет. В них зафиксировали резаные и осколочные ранения, а также травмы лица, шеи, туловища и конечностей.

  • в Голосеевском районе 62-летний мужчина обратился за помощью из-за острой реакции на стресс;
  • в Дарницком районе ранения получил 29-летний иностранец.

Какие районы Киева пострадали

Последствия атаки фиксируют сразу в семи районах столицы:

  • Голосеевский;
  • Дарницкий;
  • Днепровский;
  • Оболонский;
  • Подольский;
  • Соломенский;
  • Шевченковский.

Что именно повреждено

По предварительным данным, в Киеве пострадали не менее 14 многоэтажных домов, общежитие, школа, поликлиника, супермаркет, автозаправочная станция, складские помещения и административное здание. Также повреждены 25 автомобилей.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/gunpKyiv)

В Голосеевском районе обломки повредили жилой дом и учебное заведение, а также повлекли за собой пожар гаражей и складов. В Дарницком районе горели складские помещения, а обломки рухнули на территории частного дома.

Фото: прокуратура показала разрушение в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

В Соломенском районе огонь охватил склад и несколько жилых домов. В Подольском и Шевченковском районах также занялись складские помещения, в Шевченковском дополнительно повреждены жилые дома.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, в результате которого погибли люди. Дело было открыто по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

На местах попадания и падения обломков работают спасатели и правоохранители. Задействованы следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие экстренные службы.

Напоминаем, в Киевской области разгорелись новые пожары: дроны уничтожили семь грузовиков и дважды попали в логистический комплекс в Бориспольском и Фастовском районах.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила почти 2700 медицинских учреждений в Украине, часть из которых восстановить уже удалось.

Оккупанты продолжают целить по гражданской инфраструктуре, в частности регулярно атакуют склады крупных украинских ритейлеров.

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