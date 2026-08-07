Глобальный Redmi 17 дебютировал в Европе: большая батарея не решает всех проблем
Xiaomi вывела на международный рынок новый бюджетный смартфон Redmi 17. Устройство уже поступило в продажу в странах Европы. Стартовая цена за глобальную версию составляет 219 евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.
Характеристики и ключевые преимущества
Главными фишками нового устройства стали автономный аккумулятор и дисплей увеличенного размера.
Новинка получила корпус толщиной 8,8 мм и весом 232 грамма.
Производитель предлагает несколько цветовых вариантов, среди которых особенно выделяется яркий зелёный оттенок Oak Green.
Redmi 17 получил
- Массивный аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт;
- Большой 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц;
- Защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i для стойкости к царапинам;
- Основную камеру на 50 Мп.
Xiaomi выпустила смартфон с батареей 7500 мАч (скриншот: Xiaomi)
Технические ограничения и компромиссы по ПО
Несмотря на высокие показатели батареи и экрана, гаджет получил устаревшую техническую начинку.
Главным компромиссом стал процессор MediaTek Helio G91 Ultra, который лишен поддержки 5G и ограничивает мобильное соединение стандартом 4G.
Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, однако из-за использования гибридного слота пользователям придется выбирать между второй "семеркой" и расширением памяти картой microSD.
Среди других технических нюансов новинки:
Базовая конфигурация предлагает скромные 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ медленного накопителя eMMC. В повседневной работе именно 4 ГБ оперативной памяти станут главным сдерживающим фактором производительности смартфона.
Дополнительные модификации включают версии на 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также варианты на 6 ГБ оперативной памяти с накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ.
Низкое разрешение экрана составляет всего 1600 на 720 пикселей, а пиковая яркость ограничена скромным показателем 825 нит.
Базовый блок камер представлен только одним полноценным сенсором на 50 Мп.