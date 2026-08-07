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Глобальный Redmi 17 дебютировал в Европе: большая батарея не решает всех проблем

13:14 07.08.2026 Пт
2 мин
Смартфон может работать три дня без подзарядки, но есть нюансы
aimg Ольга Завада
Глобальный Redmi 17 дебютировал в Европе: большая батарея не решает всех проблем Redmi 17 получил бюджетную стоимость и ряд технических компромиссов (скриншот: Xiaomi)
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Xiaomi вывела на международный рынок новый бюджетный смартфон Redmi 17. Устройство уже поступило в продажу в странах Европы. Стартовая цена за глобальную версию составляет 219 евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.

Характеристики и ключевые преимущества

Главными фишками нового устройства стали автономный аккумулятор и дисплей увеличенного размера.

Новинка получила корпус толщиной 8,8 мм и весом 232 грамма.

Производитель предлагает несколько цветовых вариантов, среди которых особенно выделяется яркий зелёный оттенок Oak Green.

Redmi 17 получил

  • Массивный аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт;
  • Большой 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц;
  • Защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i для стойкости к царапинам;
  • Основную камеру на 50 Мп.

Глобальный Redmi 17 дебютировал в Европе: большая батарея не решает всех проблемXiaomi выпустила смартфон с батареей 7500 мАч (скриншот: Xiaomi)

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Технические ограничения и компромиссы по ПО

Несмотря на высокие показатели батареи и экрана, гаджет получил устаревшую техническую начинку.

Главным компромиссом стал процессор MediaTek Helio G91 Ultra, который лишен поддержки 5G и ограничивает мобильное соединение стандартом 4G.

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, однако из-за использования гибридного слота пользователям придется выбирать между второй "семеркой" и расширением памяти картой microSD.

Среди других технических нюансов новинки:

Базовая конфигурация предлагает скромные 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ медленного накопителя eMMC. В повседневной работе именно 4 ГБ оперативной памяти станут главным сдерживающим фактором производительности смартфона.

Дополнительные модификации включают версии на 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также варианты на 6 ГБ оперативной памяти с накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ.

Низкое разрешение экрана составляет всего 1600 на 720 пикселей, а пиковая яркость ограничена скромным показателем 825 нит.

Базовый блок камер представлен только одним полноценным сенсором на 50 Мп.

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