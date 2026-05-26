До 21 дня без зарядки и ультраяркий экран: что известно о новом Xiaomi Smart Band 10 Pro
Компания Xiaomi начала продажи своего нового бюджетного фитнес-трекера Smart Band 10 Pro за пределами Китая. Новинка получила ультраяркий AMOLED-дисплей, рекордную автономность до трех недель и значительно более точные датчики для мониторинга здоровья.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.
Тонкий корпус и экран, который не выгорает на солнце
Главными визуальными изменениями Xiaomi Smart Band 10 Pro стали его обновленный дисплей и переработанные габариты. Фитнес-трекер оснастили 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками (всего 2,2 мм), закругленным стеклом 2,5D и частотой обновления 60 Гц.
Главная гордость инженеров - пиковая яркость в 2 000 нит, благодаря которой информация на экране остается полностью читабельной даже под прямыми солнечными лучами.
При этом гаджет стал значительно комфортнее в повседневной носке. Производитель уменьшил толщину корпуса на 10% (теперь она составляет 9,7 мм), а общий вес браслета снизился на 12% - до скромных 21,6 грамма.
К базовой линейке цветов (черный, розовый, серебристый) добавились эксклюзивные премиальные варианты: версия с ремешком из натуральной кожи (Genuine Leather Edition) и полностью керамическая модель (Ceramic Edition).
Точность датчиков и функции для спорта
Разработчики Xiaomi также существенно улучшили анализ физического состояния пользователя. На борту Smart Band 10 Pro установлен сенсор пульса нового поколения, точность которого достигает 98,2%.
Кроме сердцебиения, устройство умеет круглосуточно отслеживать уровень кислорода в крови (SpO2), уровень стресса, качество сна и менструальный цикл у женщин.
Для поклонников активного образа жизни предусмотрено:
Более 150 спортивных режимов: от обычного бега до специфических тренировок.
Режим велокомпьютера: браслет можно интегрировать с велосипедными системами для детального измерения дистанции и скорости.
Навигация: встроенный модуль спутниковой навигации GNSS позволяет точно записывать маршруты пробежек без необходимости брать с собой смартфон.
Совместимость с приложениями: часы поддерживают работу с более чем 20 сторонними приложениями, имеют модуль NFC для бесконтактной оплаты и защиту от воды по стандарту 5 ATM (выдерживают погружение).
Автономность и цены
Несмотря на тонкий профиль, внутри гаджета поместился аккумулятор емкостью 350 мАч. В сочетании с новой операционной системой HyperOS 3 это обеспечивает до 21 дня работы на одном заряде в режиме умеренного использования.
Относительно стоимости, на рынке в Китае базовую модель оценили в 399 юаней (около 59 долларов), кожаную версию - в 449 юаней (66 долларов), а керамическую - в 479 юаней (70 долларов).