Відмовилися від Snapdragon: Xiaomi випустила складний 18 Fold із 200-МП камерою

Xiaomi представила перший середньорозмірний складаний смартфон Xiaomi 18 Fold. Новинка важить лише 219 грамів, має дисплеї з пропорціями A4 та працює на першому власному 3-нанометровому процесорі XRING 03.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Xiaomi .

Особливості дизайну та нові дисплеї

Смартфон отримав 7,68-дюймовий внутрішній та 5,38-дюймовий зовнішній дисплей.

Зовнішній екран відрізняється асиметричним дизайном: кути з правого боку заокруглені, тоді як біля завіси вони залишаються прямими.

Пристрій трохи товстіший за конкурентів, зокрема Samsung Galaxy Fold 8 - це зумовлено використанням акумулятора збільшеної ємності.

Обидва екрани є першими панелями Xiaomi HyperRGB з повною RGB-субпіксельною структурою.

Основні характеристики дисплеїв:

Пікова яскравість до 4 000 ніт.

Адаптивна частота оновлення LTPO в діапазоні від 1 до 120 Гц.

Захисне скло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обох екранах.

Посилена рамка з міцного алюмінієвого сплаву.

Фірмовий шарнір нового покоління з триланковою конструкцією, яка огинає екран і забезпечує високу міцність.

Xiaomi випустила 18 Fold на власному чипі (скриншот: Xiaomi)

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Перший фірмовий чипсет XRING 03 та пам'ять LPDDR6

Xiaomi 18 Fold став першим флагманським смартфоном бренду, побудованим на власному процесорі XRING 03.

Чип виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом і містить 10-ядерний CPU (усі ядра великі) та 16-ядерний графічний прискорювач GPU.

За заявою виробника, XRING 03 є першою системою на чипі (SoC) з підтримкою новітнього стандарту оперативної пам'яті LPDDR6, що гарантує високу швидкість доступу до даних.

Нейронний процесор (NPU) забезпечує на 45 відсотків швидше апаратне декодування на пристрої порівняно з флагманським процесором попереднього покоління.

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Акумулятор, зарядка та камери Leica

Незважаючи на складну конструкцію, смартфон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором, який є найбільшим за ємністю серед пристроїв цього форм-фактора.

Також підтримується дротова зарядка потужністю 67 Вт та бездротова зарядка на 50 Вт через сумісні пристрої.

На відміну від багатьох аналогів на ринку, Xiaomi не пішла на компроміси щодо фотоможливостей, оснастивши модель потрійною системою камер Leica:

Основний сенсор : 200 МП із оптичним форматом 1/1,56 дюйма.

: 200 МП із оптичним форматом 1/1,56 дюйма. Телефотокамера: 50 МП із перископічною оптикою Leica.

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Матеріали, ціни та доступність

Окрім стандартних версій, Xiaomi анонсувала спеціальну модифікацію зі світлої кераміки на основі нітриду кремнію. Вона стійкіша до ударів і подряпин, а її маса приблизно на 50 відсотків менша за класичну кераміку з діоксиду цирконію.

Модель виходить у чорному, білому та червоному кольорах. Початкова вартість у Китаї становить 10 999 юанів (близько 1 640 доларів США).

Наразі пристрій доступний виключно на внутрішньому ринку Китаю, а інформація щодо глобального релізу буде оголошена пізніше.