"Отмена" 200 танкеров. Зеленский рассказал, как Панама борется с "теневым флотом" РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино санкции против РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины в Telegram .

Лидеры стран обсудили важность санкций против российского "теневого флота". В целом Панама уже отменила регистрацию более 200 танкеров РФ, в частности тех, которые опасны для использования.

Кроме того, президенты обсудили объединение усилий для возвращения украинских детей, похищенных страной-агрессором.

Зеленский рассказал, что Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. Он также отметил, что ее поддержка Панамой будет важной.

"Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", - подчеркнул украинский лидер.