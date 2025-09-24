ua en ru
"Отмена" 200 танкеров. Зеленский рассказал, как Панама борется с "теневым флотом" РФ

США, Среда 24 сентября 2025 22:24
"Отмена" 200 танкеров. Зеленский рассказал, как Панама борется с "теневым флотом" РФ Фото: Панама отменила регистрацию более 200 российских танкеров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино санкции против РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины в Telegram.

Лидеры стран обсудили важность санкций против российского "теневого флота". В целом Панама уже отменила регистрацию более 200 танкеров РФ, в частности тех, которые опасны для использования.

Кроме того, президенты обсудили объединение усилий для возвращения украинских детей, похищенных страной-агрессором.

Зеленский рассказал, что Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. Он также отметил, что ее поддержка Панамой будет важной.

"Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", - подчеркнул украинский лидер.

"Теневой флот" РФ

Ранее мы писали, что сейчас каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" страны-агрессора. В целом это около 17% от всех действующих танкеров в мире.

На начало этого года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" России. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

Более 500 танкеров "теневого флота" находятся в "черных списках" Евросоюза, поэтому порты их не будут принимать, а страховщики - не будут предоставлять услуги страхования. Но РФ продолжает покупать суда, чтобы заменить подсанкционные танкеры.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что сейчас "теневой флот" страны-агрессора насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. Большинство из них - старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.

К слову, 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й санкционный пакет против РФ, который предусматривает и дополнительные санкции против российского "теневого флота".

