"Відміна" 200 танкерів. Зеленський розповів, як Панама бореться з "тіньовим флотом" РФ

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію президента України в Telegram .

"Дякую Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", - наголосив український лідер.

Зеленський розповів, що Україна готує резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей. Він також зауважив, що її підтримка Панамою буде важливою.

Крім того, президенти обговорили об’єднання зусиль для повернення українських дітей, викрадених країною-агресоркою.

Лідери країн обговорили важливість санкцій проти російського "тіньового флоту". Загалом Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 танкерів РФ , зокрема тих, які небезпечні для використання.

"Тіньовий флот" РФ

Раніше ми писали, що зараз кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" країни-агресорки. Загалом це близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.

На початок цього року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" Росії. Ця цифра на 45% перевищує минулорічну.

Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що наразі "тіньовий флот" країни-агресорки налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Більшість з них - старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.

До слова, 19 вересня Єврокомісія представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".