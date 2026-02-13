Оттепель сменится штормом: какая погода будет в Украине завтра и когда ситуация ухудшится

В ближайшие дни погода в Украине резко изменится. На место весеннего тепла и оттепели, которые прогнозируют на завтра, придут сильные осадки, штормовые порывы ветра и позже - даже похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, в субботу "в Украине будет хозяйничать циклон".
Диденко уточнила, что его центр будет при этом "где-то в районе Днепропетровской области".
Учитывая такую ситуацию, дожди в течение 14 февраля вероятны:
"Немного дождей также ожидается на западе", - добавила метеоролог.
При этом на севере будет:
Температура воздуха в субботу, по словам Диденко, особых изменений не претерпит.
"Оттепель, небольшие "плюсы", на юге до весенних +5+10 градусов", - поделилась синоптик.
Она напомнила также, что людям в ближайшее время необходимо быть очень осторожными, ведь "потепление приведет с собой не столько милые явления", сколько:
"В Киеве день китайских пластмассовых красных сердечек будет теплым. В течение дня столбики термометров завтра достигнут +3 градусов", - рассказала Диденко.
При этом согласно информации экспертов Украинского гидрометеорологического центра, по территории города Киева и Киевской области в целом в ближайшее время и завтра возможны опасные метеорологические явления.
Речь идет о тумане, при котором видимость будет ограниченной до 200-500 м:
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Диденко сообщила, что уже в воскресенье (15 февраля) в Украине ожидается очередная смена погоды.
"К нам будет направляться молодой активный циклон", - уточнила специалист.
В связи с этим с 15 февраля предполагаются:
"А потом циклон поскачет на северо-восток, а на его место с 16-17 февраля придет в Украину похолодание", - сообщила синоптик.
В то же время она попросила людей "не спекулировать на всех возможных вариантах прогноза погоды", которые встречаются в гаджетах.
"Похолодание будет ощутимым, однако не прошлых масштабов, умереннее. А пока - тепло, сосульки и веселая водичка с крыш", - подытожила специалист.
