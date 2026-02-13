Відлига зміниться штормом: яка погода буде в Україні завтра й коли ситуація погіршиться

Найближчими днями погода в Україні різко зміниться. На місце весняного тепла й відлиги, які прогнозують на завтра, прийдуть сильні опади, штормові пориви вітру та згодом - навіть похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, у суботу "в Україні поратиметься циклон".
Діденко уточнила, що його центр буде при цьому "десь у районі Дніпропетровської області".
З огляду на таку ситуацію, дощі впродовж 14 лютого ймовірні:
"Трохи дощів також очікуєтся на заході", - додала метеоролог.
При цьому на півночі буде:
Температура повітря в суботу, за словами Діденко, особливих змін не зазнає.
"Відлига, невеликі "плюси", на півдні аж до весняних +5+10 градусів", - поділилась синоптик.
Вона нагадала також, що людям найближчим часом необхідно бути дуже обережними, адже "потепління приведе з собою не аж так милі явища", як:
"У Києві день китайских пластмасових червоних сердечок буде теплим. Впродовж дня стовпчики термометрів завтра досягнуть +3 градусів", - розповіла Діденко.
При цьому згідно з інформацією експертів Українського гідрометеорологічного центру, по території міста Києва та Київської області в цілому найближчим часом і завтра можливі небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про туман, за якого видимість буде обмеженою до 200-500 м:
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Діденко повідомила, що вже в неділю (15 лютого) в Україні очікується чергова зміна погоди.
"До нас прямуватиме молодий активний циклон", - уточнила спеціаліст.
У зв'язку з цим з 15 лютого передбачаються:
"А потім циклон поскаче на північний схід, а на його місце з 16-17 лютого прийде в Україну похолодання", - повідомила синоптик.
Водночас вона попросила людей "не спекулювати на усіх можливих варіантах прогнозу погоди", які зустрічаються гаджетах.
"Похолодання буде відчутним, проте не минулих масштабів, помірніше. А поки що - тепло, бурульки та весела водичка з дахів", - підсумувала фахівець.
