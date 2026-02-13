ua en ru
Оттепель сменится штормом: какая погода будет в Украине завтра и когда ситуация ухудшится

Пятница 13 февраля 2026 13:10
UA EN RU
Оттепель сменится штормом: какая погода будет в Украине завтра и когда ситуация ухудшится На Украину надвигается резкое ухудшение погоды (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни погода в Украине резко изменится. На место весеннего тепла и оттепели, которые прогнозируют на завтра, придут сильные осадки, штормовые порывы ветра и позже - даже похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, в субботу "в Украине будет хозяйничать циклон".

Диденко уточнила, что его центр будет при этом "где-то в районе Днепропетровской области".

Учитывая такую ситуацию, дожди в течение 14 февраля вероятны:

  • на востоке;
  • на юге;
  • местами - в центральных областях.

"Немного дождей также ожидается на западе", - добавила метеоролог.

При этом на севере будет:

  • облачно;
  • сыро;
  • временами - туман.

Температура воздуха в субботу, по словам Диденко, особых изменений не претерпит.

"Оттепель, небольшие "плюсы", на юге до весенних +5+10 градусов", - поделилась синоптик.

Она напомнила также, что людям в ближайшее время необходимо быть очень осторожными, ведь "потепление приведет с собой не столько милые явления", сколько:

  • таяние снега и льда;
  • оползни снежных массивов с крыш;
  • водопады с карнизов;
  • сосульки;
  • лужи с ледяными скрытыми островками;
  • в горах - опасность лавин.

Чего ждать от погоды в Киеве

"В Киеве день китайских пластмассовых красных сердечек будет теплым. В течение дня столбики термометров завтра достигнут +3 градусов", - рассказала Диденко.

При этом согласно информации экспертов Украинского гидрометеорологического центра, по территории города Киева и Киевской области в целом в ближайшее время и завтра возможны опасные метеорологические явления.

Речь идет о тумане, при котором видимость будет ограниченной до 200-500 м:

  • до конца сегодняшнего дня (13 февраля);
  • ближайшей ночью;
  • в первой половине дня 14 февраля.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Оттепель сменится штормом: какая погода будет в Украине завтра и когда ситуация ухудшитсяПредупреждение об опасных метеоявлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Почему погода резко изменится в воскресенье

Диденко сообщила, что уже в воскресенье (15 февраля) в Украине ожидается очередная смена погоды.

"К нам будет направляться молодой активный циклон", - уточнила специалист.

В связи с этим с 15 февраля предполагаются:

  • мокрый снег;
  • налипание мокрого снега;
  • осадки (которые будут достигать значений сильных);
  • порывы ветра (до штормовых);
  • метели;
  • на юге и востоке Украины - сильные дожди.

Что может быть с погодой в Украине позже

"А потом циклон поскачет на северо-восток, а на его место с 16-17 февраля придет в Украину похолодание", - сообщила синоптик.

В то же время она попросила людей "не спекулировать на всех возможных вариантах прогноза погоды", которые встречаются в гаджетах.

"Похолодание будет ощутимым, однако не прошлых масштабов, умереннее. А пока - тепло, сосульки и веселая водичка с крыш", - подытожила специалист.

Оттепель сменится штормом: какая погода будет в Украине завтра и когда ситуация ухудшитсяПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее специалисты предупредили украинцев об опасности во время оттепели и объяснили, как от нее уберечься.

Кроме того, мы рассказывали, как нужно действовать, чтобы уберечь жизнь в случае, если человек провалился под лед.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Гидрометцентр Киев Погода в Украине Непогода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
