Оттепель сменится штормом: какая погода будет в Украине завтра и когда ситуация ухудшится
В ближайшие дни погода в Украине резко изменится. На место весеннего тепла и оттепели, которые прогнозируют на завтра, придут сильные осадки, штормовые порывы ветра и позже - даже похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Что будет с погодой в Украине завтра
Согласно информации эксперта, в субботу "в Украине будет хозяйничать циклон".
Диденко уточнила, что его центр будет при этом "где-то в районе Днепропетровской области".
Учитывая такую ситуацию, дожди в течение 14 февраля вероятны:
- на востоке;
- на юге;
- местами - в центральных областях.
"Немного дождей также ожидается на западе", - добавила метеоролог.
При этом на севере будет:
- облачно;
- сыро;
- временами - туман.
Температура воздуха в субботу, по словам Диденко, особых изменений не претерпит.
"Оттепель, небольшие "плюсы", на юге до весенних +5+10 градусов", - поделилась синоптик.
Она напомнила также, что людям в ближайшее время необходимо быть очень осторожными, ведь "потепление приведет с собой не столько милые явления", сколько:
- таяние снега и льда;
- оползни снежных массивов с крыш;
- водопады с карнизов;
- сосульки;
- лужи с ледяными скрытыми островками;
- в горах - опасность лавин.
Чего ждать от погоды в Киеве
"В Киеве день китайских пластмассовых красных сердечек будет теплым. В течение дня столбики термометров завтра достигнут +3 градусов", - рассказала Диденко.
При этом согласно информации экспертов Украинского гидрометеорологического центра, по территории города Киева и Киевской области в целом в ближайшее время и завтра возможны опасные метеорологические явления.
Речь идет о тумане, при котором видимость будет ограниченной до 200-500 м:
- до конца сегодняшнего дня (13 февраля);
- ближайшей ночью;
- в первой половине дня 14 февраля.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеоявлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Почему погода резко изменится в воскресенье
Диденко сообщила, что уже в воскресенье (15 февраля) в Украине ожидается очередная смена погоды.
"К нам будет направляться молодой активный циклон", - уточнила специалист.
В связи с этим с 15 февраля предполагаются:
- мокрый снег;
- налипание мокрого снега;
- осадки (которые будут достигать значений сильных);
- порывы ветра (до штормовых);
- метели;
- на юге и востоке Украины - сильные дожди.
Что может быть с погодой в Украине позже
"А потом циклон поскачет на северо-восток, а на его место с 16-17 февраля придет в Украину похолодание", - сообщила синоптик.
В то же время она попросила людей "не спекулировать на всех возможных вариантах прогноза погоды", которые встречаются в гаджетах.
"Похолодание будет ощутимым, однако не прошлых масштабов, умереннее. А пока - тепло, сосульки и веселая водичка с крыш", - подытожила специалист.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
