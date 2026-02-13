ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Відлига зміниться штормом: яка погода буде в Україні завтра й коли ситуація погіршиться

П'ятниця 13 лютого 2026 13:10
Відлига зміниться штормом: яка погода буде в Україні завтра й коли ситуація погіршиться На Україну насувається різке погіршення погоди (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями погода в Україні різко зміниться. На місце весняного тепла й відлиги, які прогнозують на завтра, прийдуть сильні опади, штормові пориви вітру та згодом - навіть похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, у суботу "в Україні поратиметься циклон".

Діденко уточнила, що його центр буде при цьому "десь у районі Дніпропетровської області".

З огляду на таку ситуацію, дощі впродовж 14 лютого ймовірні:

  • на сході;
  • на півдні;
  • подекуди - у центральних областях.

"Трохи дощів також очікуєтся на заході", - додала метеоролог.

При цьому на півночі буде:

  • хмарно;
  • вогко;
  • часом - туман.

Температура повітря в суботу, за словами Діденко, особливих змін не зазнає.

"Відлига, невеликі "плюси", на півдні аж до весняних +5+10 градусів", - поділилась синоптик.

Вона нагадала також, що людям найближчим часом необхідно бути дуже обережними, адже "потепління приведе з собою не аж так милі явища", як:

  • танення снігу та льоду;
  • зсуви снігових масивів із дахів;
  • водоспади з карнизів;
  • бурульки;
  • калюжі з льодяними прихованими острівцями;
  • у горах - небезпека лавин.

Чого чекати від погоди в Києві

"У Києві день китайских пластмасових червоних сердечок буде теплим. Впродовж дня стовпчики термометрів завтра досягнуть +3 градусів", - розповіла Діденко.

При цьому згідно з інформацією експертів Українського гідрометеорологічного центру, по території міста Києва та Київської області в цілому найближчим часом і завтра можливі небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про туман, за якого видимість буде обмеженою до 200-500 м:

  • до кінця сьогоднішнього дня (13 лютого);
  • найближчої ночі;
  • у першій половині дня 14 лютого.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Відлига зміниться штормом: яка погода буде в Україні завтра й коли ситуація погіршитьсяПопередження про небезпечні метеоявища по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чому погода різко зміниться в неділю

Діденко повідомила, що вже в неділю (15 лютого) в Україні очікується чергова зміна погоди.

"До нас прямуватиме молодий активний циклон", - уточнила спеціаліст.

У зв'язку з цим з 15 лютого передбачаються:

  • мокрий сніг;
  • налипання мокрого снігу;
  • опади (які досягатимуть значень сильних);
  • пориви вітру (до штормових);
  • хуртовини;
  • на півдні та сході України - сильні дощі.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

"А потім циклон поскаче на північний схід, а на його місце з 16-17 лютого прийде в Україну похолодання", - повідомила синоптик.

Водночас вона попросила людей "не спекулювати на усіх можливих варіантах прогнозу погоди", які зустрічаються гаджетах.

"Похолодання буде відчутним, проте не минулих масштабів, помірніше. А поки що - тепло, бурульки та весела водичка з дахів", - підсумувала фахівець.

Відлига зміниться штормом: яка погода буде в Україні завтра й коли ситуація погіршитьсяПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

