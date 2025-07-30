Вспышка света и "взрыв": в Черкассах молния попала в водопровод (фото)
В Черкассах во время непогоды молния попала в водопровод на одной из улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Черкассыводоканал" в Facebook.
Какой беды наделала молния во время непогоды в Черкассах
Согласно информации коммунального предприятия, "непогода наделала немного бед и на сетях".
Так, молния попала в водопровод на улице Богдана Хмельницкого. Вследствие этого сеть "Черкассыводоканала" получила повреждения.
Местные жители рассказали, что при этом были замечены:
- сильная вспышка света;
- громкий звук, "как взрыв".
Последствия попадания молнии (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")
Отмечается, что после этого:
- в некоторых домах исчез свет;
- в нескольких домах сгорели электросчетчики.
На месте происшествия работают специалисты КП (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")
В "Черкассыводоканале" сообщили, что оперативно перекрыли аварийный участок водосети между:
- улицей Садовой;
- улицей Нарбутовской.
"Сейчас идет согласование сетей - дальше приступаем к аварийно-восстановительным работам", - подытожили в КП.
Публикация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")
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