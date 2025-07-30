ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вспышка света и "взрыв": в Черкассах молния попала в водопровод (фото)

Среда 30 июля 2025 13:02
UA EN RU
Вспышка света и "взрыв": в Черкассах молния попала в водопровод (фото) В Черкассах молния наделала беды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Черкассах во время непогоды молния попала в водопровод на одной из улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Черкассыводоканал" в Facebook.

Какой беды наделала молния во время непогоды в Черкассах

Согласно информации коммунального предприятия, "непогода наделала немного бед и на сетях".

Так, молния попала в водопровод на улице Богдана Хмельницкого. Вследствие этого сеть "Черкассыводоканала" получила повреждения.

Местные жители рассказали, что при этом были замечены:

  • сильная вспышка света;
  • громкий звук, "как взрыв".

Вспышка света и &quot;взрыв&quot;: в Черкассах молния попала в водопровод (фото)Последствия попадания молнии (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

Отмечается, что после этого:

  • в некоторых домах исчез свет;
  • в нескольких домах сгорели электросчетчики.

Вспышка света и &quot;взрыв&quot;: в Черкассах молния попала в водопровод (фото)На месте происшествия работают специалисты КП (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

В "Черкассыводоканале" сообщили, что оперативно перекрыли аварийный участок водосети между:

  • улицей Садовой;
  • улицей Нарбутовской.

"Сейчас идет согласование сетей - дальше приступаем к аварийно-восстановительным работам", - подытожили в КП.

Вспышка света и &quot;взрыв&quot;: в Черкассах молния попала в водопровод (фото)Вспышка света и &quot;взрыв&quot;: в Черкассах молния попала в водопровод (фото)Публикация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за сильных дождей и порывов ветра, которые прошлись по территории Житомирской, Винницкой, Киевской и некоторых других областей Украины, спасатели продолжали ликвидировать подтопления, поваленные деревья и аварийные ситуации.

Кроме того, мы объясняли, что творится с погодой в июле и стоит ли ждать сюрпризов от начала августа.

Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды (и по температурному режиму, и по количеству осадков) в середине июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы Непогода в Украине Водоснабжение Отключения света
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции