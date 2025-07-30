Вспышка света и "взрыв": в Черкассах молния попала в водопровод (фото)

В Черкассах во время непогоды молния попала в водопровод на одной из улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Черкассыводоканал" в Facebook.

"Сейчас идет согласование сетей - дальше приступаем к аварийно-восстановительным работам", - подытожили в КП.

В "Черкассыводоканале" сообщили, что оперативно перекрыли аварийный участок водосети между:

Отмечается, что после этого:

Местные жители рассказали , что при этом были замечены:

Так, молния попала в водопровод на улице Богдана Хмельницкого. Вследствие этого сеть "Черкассыводоканала" получила повреждения.

Согласно информации коммунального предприятия, "непогода наделала немного бед и на сетях".

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за сильных дождей и порывов ветра, которые прошлись по территории Житомирской, Винницкой, Киевской и некоторых других областей Украины, спасатели продолжали ликвидировать подтопления, поваленные деревья и аварийные ситуации.

Кроме того, мы объясняли, что творится с погодой в июле и стоит ли ждать сюрпризов от начала августа.

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