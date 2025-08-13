Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именно

В некоторых районах Винницы люди останутся без воды на целую ночь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Жителей и гостей некоторых районов Винницы предупредили об отключении водоснабжения на всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Отдела оперативного реагирования "Цілодобова варта" Винницкого городского совета в Facebook.

Когда отключат водоснабжение и где именно Согласно предоставленной информации, один из крупнейших магистральных водогонов будет остановлен сегодня, 13 августа, "ближе к полуночи". В Отделе оперативного реагирования объяснили, что в связи с ликвидацией последствий аварийной утечки без воды на всю ночь останутся: район Вишенка;

микрорайон Пирогово;

микрорайон Академический;

микрорайон Подолье;

улица Пирогова;

село Агрономичное. Отмечается, что в КП "Винницаоблводоканал" обещают восстановить услугу до 9:00 14 августа. Тем временем граждан просят сделать необходимые запасы воды. Публикация "Цілодобової варти" ВГС (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR) Стоит отметить, что несколько ранее винничан предупредили также о приостановлении водоснабжения в четверг, 14 августа: с 9:00 (утром);

до 21:00 (вечером). "Причина - ремонт сети водопровода", - уточнили в Отделе оперативного реагирования "Цілодобова варта" ВГС. Заранее позаботиться о необходимых запасах воды просят людей по следующим адресам: улица Келецкая, 73-103;

улица А. Первозванного, 13, 15, 28-50, 58-А;

2-й переулок Юности;

проспект Юности, 20-46. Где в Виннице может не быть воды 14 августа (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)