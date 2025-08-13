Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именно
Жителей и гостей некоторых районов Винницы предупредили об отключении водоснабжения на всю ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Отдела оперативного реагирования "Цілодобова варта" Винницкого городского совета в Facebook.
Когда отключат водоснабжение и где именно
Согласно предоставленной информации, один из крупнейших магистральных водогонов будет остановлен сегодня, 13 августа, "ближе к полуночи".
В Отделе оперативного реагирования объяснили, что в связи с ликвидацией последствий аварийной утечки без воды на всю ночь останутся:
- район Вишенка;
- микрорайон Пирогово;
- микрорайон Академический;
- микрорайон Подолье;
- улица Пирогова;
- село Агрономичное.
Отмечается, что в КП "Винницаоблводоканал" обещают восстановить услугу до 9:00 14 августа.
Тем временем граждан просят сделать необходимые запасы воды.
Публикация "Цілодобової варти" ВГС (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)
Стоит отметить, что несколько ранее винничан предупредили также о приостановлении водоснабжения в четверг, 14 августа:
- с 9:00 (утром);
- до 21:00 (вечером).
"Причина - ремонт сети водопровода", - уточнили в Отделе оперативного реагирования "Цілодобова варта" ВГС.
Заранее позаботиться о необходимых запасах воды просят людей по следующим адресам:
- улица Келецкая, 73-103;
- улица А. Первозванного, 13, 15, 28-50, 58-А;
- 2-й переулок Юности;
- проспект Юности, 20-46.
Где в Виннице может не быть воды 14 августа (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)
