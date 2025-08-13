ua en ru
Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именно

Среда 13 августа 2025 13:40
UA EN RU
Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именно В некоторых районах Винницы люди останутся без воды на целую ночь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей некоторых районов Винницы предупредили об отключении водоснабжения на всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Отдела оперативного реагирования "Цілодобова варта" Винницкого городского совета в Facebook.

Когда отключат водоснабжение и где именно

Согласно предоставленной информации, один из крупнейших магистральных водогонов будет остановлен сегодня, 13 августа, "ближе к полуночи".

В Отделе оперативного реагирования объяснили, что в связи с ликвидацией последствий аварийной утечки без воды на всю ночь останутся:

  • район Вишенка;
  • микрорайон Пирогово;
  • микрорайон Академический;
  • микрорайон Подолье;
  • улица Пирогова;
  • село Агрономичное.

Отмечается, что в КП "Винницаоблводоканал" обещают восстановить услугу до 9:00 14 августа.

Тем временем граждан просят сделать необходимые запасы воды.

Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именноПубликация "Цілодобової варти" ВГС (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)

Стоит отметить, что несколько ранее винничан предупредили также о приостановлении водоснабжения в четверг, 14 августа:

  • с 9:00 (утром);
  • до 21:00 (вечером).

"Причина - ремонт сети водопровода", - уточнили в Отделе оперативного реагирования "Цілодобова варта" ВГС.

Заранее позаботиться о необходимых запасах воды просят людей по следующим адресам:

  • улица Келецкая, 73-103;
  • улица А. Первозванного, 13, 15, 28-50, 58-А;
  • 2-й переулок Юности;
  • проспект Юности, 20-46.

Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именноГде в Виннице может не быть воды 14 августа (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать по-новому и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Читайте также, зачем специалисты планируют проверять реки на границе Украины и Польши, и что именно там будут искать.

Винница Водоснабжение
