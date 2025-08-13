Відключення на цілу ніч: які райони Вінниці залишаться без води й коли саме

У деяких районах Вінниці люди залишаться без води на цілу ніч (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканців і гостей деяких районів Вінниці попередили про відключення водопостачання на цілу ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Відділу оперативного реагування "Цілодобова варта" Вінницької міської ради у Facebook.

Коли відключать водопостачання та де саме Згідно з наданою інформацією, один із найбільших магістральних водогонів буде зупинено сьогодні, 13 серпня, "ближче до півночі". У Відділі оперативного реагування пояснили, що у зв'язку з ліквідацією наслідків аварійного витоку без води на всю ніч залишаться: район Вишенька;

мікрорайон Пирогово;

мікрорайон Академічний;

мікрорайон Поділля;

вулиця Пирогова;

село Агрономічне. Зазначається, що у КП "Вінницяоблводоканал" обіцяють відновити послугу до 9:00 14 серпня. Тим часом громадян просять зробити необхідні запаси води. Публікація "Цілодобової варти" ВМР (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR) Варто зазначити, що дещо раніше вінничан попередили також про призупинення водопостачання у четвер, 14 серпня: з 9:00 (зранку);

до 21:00 (ввечері). "Причина - ремонт мережі водопроводу", - уточнили у Відділі оперативного реагування "Цілодобова варта" ВМР. Завчасно потурбуватися про необхідні запаси води просять людей за такими адресами: вулиця Келецька, 73-103;

вулиця А. Первозванного, 13, 15, 28-50, 58-А;

2-й провулок Юності;

проспект Юності, 20-46. Де у Вінниці може не бути води 14 серпня (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)