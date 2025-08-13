ua en ru
Відключення на цілу ніч: які райони Вінниці залишаться без води й коли саме

Середа 13 серпня 2025 13:40
UA EN RU
Відключення на цілу ніч: які райони Вінниці залишаться без води й коли саме У деяких районах Вінниці люди залишаться без води на цілу ніч (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей деяких районів Вінниці попередили про відключення водопостачання на цілу ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Відділу оперативного реагування "Цілодобова варта" Вінницької міської ради у Facebook.

Коли відключать водопостачання та де саме

Згідно з наданою інформацією, один із найбільших магістральних водогонів буде зупинено сьогодні, 13 серпня, "ближче до півночі".

У Відділі оперативного реагування пояснили, що у зв'язку з ліквідацією наслідків аварійного витоку без води на всю ніч залишаться:

  • район Вишенька;
  • мікрорайон Пирогово;
  • мікрорайон Академічний;
  • мікрорайон Поділля;
  • вулиця Пирогова;
  • село Агрономічне.

Зазначається, що у КП "Вінницяоблводоканал" обіцяють відновити послугу до 9:00 14 серпня.

Тим часом громадян просять зробити необхідні запаси води.

Відключення на цілу ніч: які райони Вінниці залишаться без води й коли самеПублікація "Цілодобової варти" ВМР (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)

Варто зазначити, що дещо раніше вінничан попередили також про призупинення водопостачання у четвер, 14 серпня:

  • з 9:00 (зранку);
  • до 21:00 (ввечері).

"Причина - ремонт мережі водопроводу", - уточнили у Відділі оперативного реагування "Цілодобова варта" ВМР.

Завчасно потурбуватися про необхідні запаси води просять людей за такими адресами:

  • вулиця Келецька, 73-103;
  • вулиця А. Первозванного, 13, 15, 28-50, 58-А;
  • 2-й провулок Юності;
  • проспект Юності, 20-46.

Відключення на цілу ніч: які райони Вінниці залишаться без води й коли самеДе у Вінниці може не бути води 14 серпня (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Читайте також, навіщо спеціалісти планують перевіряти річки на кордоні України й Польщі, та що саме там шукатимуть.

