Николаев полностью остался без света из-за атаки РФ: где искать Пункты несокрушимости

Николаев, Суббота 20 декабря 2025 11:22
Николаев полностью остался без света из-за атаки РФ: где искать Пункты несокрушимости Фото: Николаев полностью остался без света из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вследствие российской атаки в ночь на 20 декабря Николаев полностью остался без электроэнергии. В городе развернули Пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Российские террористы в очередной раз атаковали Николаевскую область. Без электроэнергии остался и Николаев, разворачиваем пункты несокрушимости. После завершения воздушной тревоги все Пункты будут открыты", - сообщил мэр.

Адреса Пунктов несокрушимости можно посмотреть по ссылке.

Адреса точек выдачи воды, которые работают во время отключения электроэнергии можно найти по ссылке.

Медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказание помощи непрерывное.

Водоснабжение подается. Актуальную информацию о ремонтных работах можно найти на странице водоканала.

На маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Не прекращали свою работу автобусы и маршрутные такси.

"После восстановления электроснабжения не включайте сразу электроприборы и бытовую технику. Ведь возможные скачки напряжения могут привести к их повреждению", - предупредил Сенкевич.

Обстрел Николаева и области

Напомним, российские войска в ночь на 20 декабря снова атаковали дронами критическую инфраструктуру в Николаевской области.

Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов. Энергетики постепенно приводят в порядок потребителей.

По словам мэра Николаева, в связи с отключениями электроэнергии сегодня на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.

Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено.

