"Укрэнерго" назвало критический температурный сценарий для энергетики на зиму

Длительный период сильных морозов может повлечь необходимость введения как аварийных, так и почасовых отключений света по всей стране.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, критической для энергосистемы является как минимум неделя с температурами - 10 градусов и ниже, когда потребление электроэнергии существенно возрастет. В таком режиме покрыть потребности энергосистемы будет невозможно ни за счет импорта, ни внутренних источников генерации.

Зайченко отметил, что в случае таких условий придется применять графики аварийных и почасовых отключений.

В то же время он подчеркнул, что существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней не ожидается, ведь с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.

"Больше четырех очередей вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре", - добавил руководитель "Укрэнерго".