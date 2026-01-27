Отключения света по всей Украине: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 28 января

В среду, 28 января, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.
"Укрэнерго" в очередной раз объяснило, что ограничения в стране продолжают действовать в результате комбинированных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, всех граждан призвали пользоваться светом экономно, когда электроэнергия будет появляться по графику.
Напомним, из-за массированных обстрелов РФ в нескольких областях Украины утром 27 января введены аварийные отключения света. В других областях действуют графики почасовых отключений.
В частности, сегодня ночью оккупанты ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения, восстановление оборудования будет длительным.
Аналитики отмечают, что страна-агрессор усилила дальнобойные удары по энергообъектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".
Вчера, 26 января, энергетики вернули Киевскую область в графики отключений света после почти двух недель экстренных отключений.
РБК-Украина ранее писало, что в Черниговской области сложная ситуация с электроснабжением. В регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии - некоторые хозяйства находятся без света до 19-20 часов в сутки.
Вследствие серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.