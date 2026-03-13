ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключения света будут, но только 5 часов: графики на 14 марта

18:49 13.03.2026 Пт
2 мин
Жители всех областей до 17:00 будут со светом
aimg Валерий Ульяненко
Отключения света будут, но только 5 часов: графики на 14 марта Фото: 14 марта свет будут отключать только вечером (Getty Images)

В субботу, 14 марта, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины, но только пять часов. Также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 17:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 17:00 до 23:00.

В заявлении отмечается, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

Всех также призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия нанесла масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов. Это повлекло серьезные разрушения и требует длительного восстановления.

По словам президента, российские атаки повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

Отметим, в результате масштабных разрушений и изменения тактики вражеских атак по энергосистеме ситуация со светом в Одесской области является самой сложной.

Согласно данным экспертов, основной проблемой является не дефицит генерации, а невозможность передачи мощности в регион, потому что враг систематически атакует объекты системы передачи напряжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Аналитика
