Отключения света будут, но только 5 часов: графики на 14 марта

В субботу, 14 марта, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины, но только пять часов. Также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 17:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 17:00 до 23:00.

В заявлении отмечается, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

Всех также призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия нанесла масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов. Это повлекло серьезные разрушения и требует длительного восстановления.

По словам президента, российские атаки повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.