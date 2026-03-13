ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення світла будуть, але лише 5 годин: графіки на 14 березня

18:49 13.03.2026 Пт
2 хв
Мешканці всіх областей до 17:00 будуть зі світлом
aimg Валерій Ульяненко
Фото: 14 березня світло відключатимуть тільки ввечері (Getty Images)

У суботу, 14 березня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України, але лише п'ять годин. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00.

У заяві зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Всіх також закликали ощадливо користуватись електроенергією.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія завдала масштабних ударів по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів. Це спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.

За словами президента, російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

Зазначимо, внаслідок масштабних руйнувань та зміни тактики ворожих атак по енергосистемі ситуація зі світлом на Одещині є найскладнішою.

Згідно з даними експертів, основною проблемою є не дефіцит генерації, а неможливість передавання потужності до регіону, бо ворог систематично атакує об’єкти системи передачі напруги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Аналітика
