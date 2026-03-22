ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Часть жителей Киева и Киевской области без света: что произошло

12:09 22.03.2026 Вс
1 мин
Известно ли, когда восстановят?
aimg Татьяна Степанова
Фото: часть жителей Киева и Киевской области временно без света (Getty Images)

Часть жителей Киева и Киевской области в воскресенье, 22 марта, временно остались без света. Причина - авария на одном из энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденного обстрелами", - сообщили в компании.

Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света.

Также без электричества часть домов Броварского района Киевской области.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии", - отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине

Напомним, вчера вечером, 21 марта, на левом берегу Киева произошел частичный блэкаут. Ситуация повлияла не только на дома людей, но и на движение троллейбусов.

Также в субботу утром весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 22 марта, в Украине впервые за долгое время не будет графиков отключений света. То есть, электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Киев Киевская область Электроэнергия Отключения света
Новости
На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
