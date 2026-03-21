Весь Чернигов и большая часть области без света из-за ударов РФ

09:17 21.03.2026 Сб
Обесточены 430 тысяч абонентов
aimg Татьяна Степанова
Чернигов утром 21 марта полностью обесточен в результате ударов России по энергетической инфраструктуре на территории области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Чернигов полностью обесточен в результате ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре (объекты на территории области)", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.

Сообщается, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Жителей Чернигова предупредили, что сегодня в связи с отсутствием напряжения, все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что движение троллейбусов будет восстановлено после стабилизации ситуации.

Обстрел Украины 21 марта

Напомним, в ночь на 21 марта Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В частности, российский дрон ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Больше по теме:
Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО