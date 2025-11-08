Без света до 8 часов: ДТЭК обновил графики отключения света для Киева

В Киеве после ночного обстрела снова ввели аварийные отключения света, графики пока не действуют. Кроме того, на день отключения усилили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

Обновлено в 11:45

В Киеве и области сейчас введены экстренные отключения света.

"Из-за ситуации в энергосистеме по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Это означает, что ранее введенные графики в столице и области - не действуют.

В столице сегодня дольше всего свет будет отсутствовать до 8 часов, это касается нескольких групп. Однако стоит заметить, что графики в течение дня могут меняться.

Подгруппа 1.1 отключение с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30

Подгруппа 1.2 отключение с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30

Подгруппа 2.1 отключение с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00

Подгруппа 2.2 отключение с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 21:00

Подгруппа 3.1 отключение с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 21:00

Подгруппа 3.2 отключение с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 21:00

Подгруппа 4.1 отключение с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:00

Подгруппа 4.2 отключение с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:00

Подгруппа 5.1 отключение с 10:00 до 14:30

Подгруппа 5.2 отключение с 10:00 до 14:30

Подгруппа 6.1 отключение с 12:30 до 18:30

Подгруппа 6.2 отключение с 12:30 до 18:30

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.