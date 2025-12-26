ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ может готовить новый массированный удар по энергетике: в "Укрэнерго" назвали признак

Украина, Пятница 26 декабря 2025 11:51
РФ может готовить новый массированный удар по энергетике: в "Укрэнерго" назвали признак Фото: директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Сейчас очень трудно спрогнозировать ситуацию с отключениями света, поскольку российские оккупанты готовятся к новой атаке. Российские теракты против энергосистемы происходят с периодичностью в среднем в 10 дней.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.

"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том", - сказал он.

По словам Зайченко, после каждой атаки достаточно трудно сбалансировать энергосистему. Поэтому из-за российских терактов приходится применять графики аварийных отключений.

"На сегодняшний момент таких графиков нет, действуют графики ограниченной мощности для промышленности и также действуют графики почасовых отключений. К сожалению, достаточно разные по всей территории Украины, от одной до трех с половиной очередей", - добавил он.

При этом чуть ранее Зайченко сообщил, что по состоянию на утро, 26 декабря, ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается, несмотря на постоянные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому ситуация со светом может стать лучше.

По состоянию на 26 декабря в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключают свет сегодня в большинстве регионов Украины.

Как пояснили в Госэнергонадзоре 25 декабря, в Украине действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - как раз она, несмотря на теракты россиян, остается на достаточно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

