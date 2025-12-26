"Укрэнерго" назвало регионы с самой сложной ситуацией со светом

В Одесской области ситуация со светом остается тяжелой из-за новых ударов врага, но самые серьезные проблемы сейчас наблюдаются на контролируемой части Донецкой области и в других прифронтовых регионах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.

По словам Зайченко, в Одесской области ситуация продолжает быть тяжелой, потому что атаки врага продолжаются. В частности, сегодня ночью были удары в районе Измаила.

"До этого наши бригады смогли восстановить электроснабжение через несколько наших подстанций. Также ремонтные бригады облэнерго занимаются восстановлением сетей для передачи электроэнергии потребителям внутри города", - рассказал он.

Как отметил глава компании, сегодня большинство потребителей Одессы также запитаны уже, имеют возможность пользоваться электроэнергией.

В то же время, по его словам, самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых и приграничных регионах.

"Действительно самая тяжелая ситуация сейчас в Донецкой области, на контролируемой части Донецкой области. Потому что враг бьет по объектам критической инфраструктуры. Фактически за последние сутки уже были три атаки достаточно тяжелые с использованием КАБов. И действительно там нет света, есть проблемы с обеспечением теплоснабжения. Ремонтные бригады уже работают, но ситуация действительно тяжелая", - добавил Зайченко.

Кроме того, проблемы с электроснабжением остаются на Черниговщине, Днепропетровщине, Запорожье, Сумщине и Харьковщине.

"Наиболее тяжелые ситуации именно в непосредственной близости к фронту или к границе, потому что там достаточно трудно выполнять ремонтные работы", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".