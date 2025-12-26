ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрэнерго" назвало регионы с самой сложной ситуацией со светом

Пятница 26 декабря 2025 12:05
UA EN RU
"Укрэнерго" назвало регионы с самой сложной ситуацией со светом Фото: "Укрэнерго" назвало регионы с самой сложной ситуацией со светом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Одесской области ситуация со светом остается тяжелой из-за новых ударов врага, но самые серьезные проблемы сейчас наблюдаются на контролируемой части Донецкой области и в других прифронтовых регионах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.

По словам Зайченко, в Одесской области ситуация продолжает быть тяжелой, потому что атаки врага продолжаются. В частности, сегодня ночью были удары в районе Измаила.

"До этого наши бригады смогли восстановить электроснабжение через несколько наших подстанций. Также ремонтные бригады облэнерго занимаются восстановлением сетей для передачи электроэнергии потребителям внутри города", - рассказал он.

Как отметил глава компании, сегодня большинство потребителей Одессы также запитаны уже, имеют возможность пользоваться электроэнергией.

В то же время, по его словам, самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых и приграничных регионах.

"Действительно самая тяжелая ситуация сейчас в Донецкой области, на контролируемой части Донецкой области. Потому что враг бьет по объектам критической инфраструктуры. Фактически за последние сутки уже были три атаки достаточно тяжелые с использованием КАБов. И действительно там нет света, есть проблемы с обеспечением теплоснабжения. Ремонтные бригады уже работают, но ситуация действительно тяжелая", - добавил Зайченко.

Кроме того, проблемы с электроснабжением остаются на Черниговщине, Днепропетровщине, Запорожье, Сумщине и Харьковщине.

"Наиболее тяжелые ситуации именно в непосредственной близости к фронту или к границе, потому что там достаточно трудно выполнять ремонтные работы", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Удары по энергетике и последствия

Напомним, в ночь на 23 декабря 2025 года Украина пережила новую масштабную комбинированную атаку России, которая включала сотни ударных беспилотников (преимущественно "Шахедов") и десятки ракет, нацеленных на энергетическую инфраструктуру, особенно в западных областях. Это привело к значительным обесточиваниям в Украине.

А в ночь на 13 декабря Одесса и область подверглась самой массированной воздушной атаке, которую организовали оккупанты.

Тогда произошли повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В отдельных районах области фиксировали перебои с электроснабжением. В результате ударов возникли возгорания.

По состоянию на 26 декабря в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключают свет сегодня в большинстве регионов Украины.

Как сегодня будут выключать свет по областям рассказывает РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Укрэнерго Отключение света Блэкаут
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну