Отключения 11 декабря: в "Укрэнерго" показали графики, но без количества очередей

Украина, Среда 10 декабря 2025 18:16
Отключения 11 декабря: в "Укрэнерго" показали графики, но без количества очередей Иллюстративное фото: "Укрэнерго" не указали количество одновременно задействованных очередей (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 11 декабря продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Об объеме отключений и количестве одновременно задействованных очередей данные больше не публикуются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что 11 декабря графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение всех суток и во всех регионах Украины.

Причиной введения ограничений в "Укрэнерго" указали последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры. При этом компания уже второй день не публикует количество одновременно задействованных во время отключений очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, что отсутствие данных по количеству одновременно задействованных очередей может быть связано с тем, что в "Укрэнерго" 10 декабря сделали неприятное заявление: в большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.

Премьер-министр Юлия Свириденко также ранее заявляла, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Интересно, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.

