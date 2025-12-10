Отключения 11 декабря: в "Укрэнерго" показали графики, но без количества очередей

В Украине 11 декабря продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Об объеме отключений и количестве одновременно задействованных очередей данные больше не публикуются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что 11 декабря графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение всех суток и во всех регионах Украины. Причиной введения ограничений в "Укрэнерго" указали последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры. При этом компания уже второй день не публикует количество одновременно задействованных во время отключений очередей.



"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.