Відключення 11 грудня: в "Укренерго" показали графіки, але без кількості черг

В Україні 11 грудня продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Про обсяг відключень та кількість одночасно задіяних черг дані більше не публікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 11 грудня графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом всієї доби та в усіх регіонах України. Причиною запровадження обмежень в "Укренерго" вказали наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури. При цьому компанія вже другий день не публікує кількість одночасно задіяних під час відключень черг.



"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.