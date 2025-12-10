ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відключення 11 грудня: в "Укренерго" показали графіки, але без кількості черг

Україна, Середа 10 грудня 2025 18:16
UA EN RU
Відключення 11 грудня: в "Укренерго" показали графіки, але без кількості черг Ілюстративне фото: "Укренерго" не вказали кількість одночасно задіяних черг (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 11 грудня продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Про обсяг відключень та кількість одночасно задіяних черг дані більше не публікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 11 грудня графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом всієї доби та в усіх регіонах України.

Причиною запровадження обмежень в "Укренерго" вказали наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури. При цьому компанія вже другий день не публікує кількість одночасно задіяних під час відключень черг.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що відсутність даних щодо кількості одночасно задіяних черг може бути пов'язано із тим, що в "Укренерго" 10 грудня зробили неприємну заяву: у більшості областей України відключення світла до кінця тижня стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також раніше заявляла, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.

За даними джерел РБК-Україна, робота зі скорочення тривалості відключень дійсно ведеться. Цікаво, що скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Графіки відключення світла Укренерго
Новини
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті