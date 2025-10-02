ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики

Черниговская область, Четверг 02 октября 2025 15:09
UA EN RU
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики Фото: графики отключений не выдерживают, света будет еще меньше (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света вне графиков. Жителей предупредили, что сети перегружены, поэтому время пребывания со светом сократится даже у тех потребителей, которые не были в графиках почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

В Черниговской области усиливаются проблемы с электроснабжением. В "Черниговоблэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме ухудшилась - даже введенные ограничения не помогли снизить нагрузку на сети.

Мощности недостаточно, чтобы обеспечить электричеством даже то количество абонентов, которое предусмотрено графиками почасовых отключений.

"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены", - пояснили в облэнерго.

В то же время в "Черниговоблэнерго" отметили, что отключения будут чередоваться, чтобы каждый житель области имел хотя бы минимальное количество часов электроэнергии для покрытия базовых потребностей.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением объектов, поврежденных обстрелами, и призывают готовиться к сложной ситуации.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Вследствие массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической.

Из-за чего с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением и в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины Оккупанты
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным