ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки

Чернігівська область, Четвер 02 жовтня 2025 15:09
UA EN RU
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки Фото: графіки відключень не витримують, світла буде ще менше (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Чернігівській області вводять додаткові відключення світла поза графіками. Жителів попередили, що мережі перевантажені, тому час перебування зі світлом скоротиться навіть у тих споживачів, які не були у графіках погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

У Чернігівській області посилюються проблеми з електропостачанням. У "Чернігівобленерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі погіршилася - навіть запроваджені обмеження не допомогли знизити навантаження на мережі.

Потужності недостатньо, аби забезпечити електрикою навіть ту кількість абонентів, яка передбачена графіками погодинних відключень.

"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені", - пояснили в обленерго.

Водночас у "Чернігівобленерго" наголосили, що відключення чергуватимуться, аби кожен мешканець області мав хоча б мінімальну кількість годин електроенергії для покриття базових потреб.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням об’єктів, пошкоджених обстрілами, та закликають готуватися до складної ситуації.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною.

Через що від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням і в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим