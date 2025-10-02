Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
У Чернігівській області вводять додаткові відключення світла поза графіками. Жителів попередили, що мережі перевантажені, тому час перебування зі світлом скоротиться навіть у тих споживачів, які не були у графіках погодинних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
У Чернігівській області посилюються проблеми з електропостачанням. У "Чернігівобленерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі погіршилася - навіть запроваджені обмеження не допомогли знизити навантаження на мережі.
Потужності недостатньо, аби забезпечити електрикою навіть ту кількість абонентів, яка передбачена графіками погодинних відключень.
"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені", - пояснили в обленерго.
Водночас у "Чернігівобленерго" наголосили, що відключення чергуватимуться, аби кожен мешканець області мав хоча б мінімальну кількість годин електроенергії для покриття базових потреб.
Енергетики працюють цілодобово над відновленням об’єктів, пошкоджених обстрілами, та закликають готуватися до складної ситуації.
Удари РФ по енергетиці
Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.
Внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною.
Через що від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.
Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням і в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.