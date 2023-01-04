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"Отдайте Путину Бордо". Данилов резко ответил Макрону на идею о гарантиях для РФ

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Киев, Среда 04 января 2023 18:17
"Отдайте Путину Бордо". Данилов резко ответил Макрону на идею о гарантиях для РФ Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон может отдать российскому диктатору Владимиру Путину Бордо, если он хочет вести переговоры со страной-террористом о "гарантиях безопасности" и других уступках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Если кто-то считает, что нам надо извиниться (перед россиянами - ред.) и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Больше того, я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол Байден (президент США Джо Байден - ред.) и Усама бен Ладен (основатель "Аль-Каиды" - ред.) и они начинают переговоры о гарантиях Усама бен Ладену", - заявил Данилов.

Он напомнил, что предоставить "гарантии безопасности" России и террористу №1 в мире Владимиру Путину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

"И когда вы говорите, что с ним нужно про что-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии - ну отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", - подчеркнул секретарь РНБО.

Напомним, ранее Макрон неоднократно заявлял о том, что России будут необходимы "гарантии безопасности" после завершения войны против Украины.

Такое предложение раскритиковали коллеги Франции по ЕС. В частности, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что подобные высказывания Макрона являются стратегической роковой ошибкой, поскольку РФ не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины.

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