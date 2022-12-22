Роковая ошибка: в Польше ответили Макрону на его слова о "гарантиях" для РФ

Высказывания французского президента Эмануэля Макрона о предоставлении Москве так называемых "гарантий безопасности" являются стратегической роковой ошибкой. Поскольку РФ не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского в интервью RMF FM.

"Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России расценивается как роковая стратегическая ошибка. России не угрожает нападение извне, она не нуждается в дополнительных гарантиях, потому что ей ничего не угрожает", - заявил Яблонский.

Также он подчеркнул, что какие-либо переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не имеют смысла.

"Президент США Джо Байден абсолютно прав, когда говорит, чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживать доверия. Сейчас Россия не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир ", - добавил польский дипломат.

Напомним, что сегодня французский лидер Эммануэль Макрон снова выступил за необходимость предоставления "гарантий безопасности" России после завершения войны.

Добавим, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что подобная риторика Макрона является частью российской информационной операции.

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