"Віддайте Путіну Бордо". Данілов різко відповів Макрону на ідею про гарантії для РФ

Президент Франції Еммануель Макрон може віддати російському диктатору Володимиру Путіну Бордо, якщо він хоче вести переговори з країною-терористом про "гарантії безпеки" та інші поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись (перед росіянами - ред.) і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не можу зрозуміти, яким чином ви з терористами розмовляєте. Ось уявіть собі, сідає за стіл Байден (президент США Джо Байден - ред.) та Усама бен Ладен (засновник "Аль-Каїди" - ред.) і вони розпочинають переговори про гарантії Усама бен Ладену", - заявив Данілов.

Він нагадав, що надати "гарантії безпеки" Росії та терористу №1 у світі Володимиру Путіну запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

"І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - наголосив секретар РНБО.