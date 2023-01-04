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"Віддайте Путіну Бордо". Данілов різко відповів Макрону на ідею про гарантії для РФ

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Київ, Середа 04 січня 2023 18:17
"Віддайте Путіну Бордо". Данілов різко відповів Макрону на ідею про гарантії для РФ Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон може віддати російському диктатору Володимиру Путіну Бордо, якщо він хоче вести переговори з країною-терористом про "гарантії безпеки" та інші поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись (перед росіянами - ред.) і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не можу зрозуміти, яким чином ви з терористами розмовляєте. Ось уявіть собі, сідає за стіл Байден (президент США Джо Байден - ред.) та Усама бен Ладен (засновник "Аль-Каїди" - ред.) і вони розпочинають переговори про гарантії Усама бен Ладену", - заявив Данілов.

Він нагадав, що надати "гарантії безпеки" Росії та терористу №1 у світі Володимиру Путіну запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

"І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Макрон неодноразово заявляв про те, що Росії будуть потрібні "гарантії безпеки" після завершення війни проти України.

Таку пропозицію розкритикували колеги Франції щодо ЄС. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що подібні висловлювання Макрона є стратегічною фатальною помилкою, оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України.

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