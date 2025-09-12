Отдать Путину землю Украины для остановки войны - не решение и такого не будет, - Зеленский

Гарантии безопасности Украины - безопасность всей Европы

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины фактически являются гарантиями безопасности для всей Европы. "Когда мы говорим о гарантиях безопасности для нас в Украине, на самом деле это гарантии безопасности для всей в Европе. Это уже очевидная вещь. Теперь уже даже банальная", - сказал он.

Он призвал искать механизмы влияния на Китай, чтобы Пекин применил свое влияние на Россию для завершения войны. "Мы должны найти способ так повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию ради окончания войны", - отметил Зеленский

Роль Китая и западного влияния

Президент отметил, что Россия останется поставщиком сырья для Китая и политически зависимой от него, поэтому важно мотивировать Пекин выбрать путь без войны. "Россия все равно уже не перестанет быть поставщиком сырья для Китая и политически зависимой от Китая, такой они выбрали себе путь и слишком много прошли по нему", - сказал он.

По мнению Зеленского, многое в этом зависит от силы США и Европы и их способности координировать влияния. "Нужно найти ответ как мотивировать Китай стать на путь без войны и это тоже во многом зависит от силы Америки и Европы", - добавил он.

Изоляция России и санкционное давление

Глава государства назвал изоляцию России одним из ключевых инструментов давления и призвал к усилению санкций и тарифов. "Один из ключевых вопросов - изоляция России, это то, что должно сохраняться обязательно, санкции работают в том числе на это. Тарифы должны работать в том числе на это. Российские активы надо конфисковать в частности для этого".

Он отметил необходимость принципиальной политики и на отказе от представления, что деньги или покупка всего и всех решат проблему. "Важно чтобы и принципиальность работала в политических вопросах. Ставка России на деньги, на веру Путина, что он купит все и всех не должна сработать. Возможно ли это? Да, если мир действительно хочет, чтобы война закончилась", - рассказал президент.

Никаких уступок - только гарантии и ответственность

Зеленский решительно отверг идею территориальных уступок как способ прекращения войны, назвав это лишь паузой, которая рано или поздно обернется новыми нападениями. "Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну - такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка".

По его словам, нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины и ответственность России за содеянное. "Нам нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины".