Віддати Путіну землю України для зупинки війни - не рішення і такого не буде, - Зеленський

Гарантії безпеки України - безпека всієї Європи

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки для України фактично є гарантіями безпеки для всієї Європи. "Коли ми говоримо про гарантії безпеки для нас в Україні, насправді це гарантії безпеки для всієї в Європі. Це вже очевидна річ. Тепер вже навіть банальна", - сказав він.

Він закликав шукати механізми впливу на Китай, щоб Пекін застосував свій вплив на Росію задля завершення війни. "Ми повинні знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію заради закінчення війни", - зазначив Зеленський

Роль Китаю та західного впливу

Президент зазначив, що Росія залишиться постачальником сировини для Китаю й політично залежною від нього, тому важливо мотивувати Пекін обрати шлях без війни. "Росія все одно вже не перестане бути постачальником сировини для Китаю та політично залежною від Китаю, такий вони обрали собі шлях і надто багато пройшли по ньому", - сказав він.

На думку Зеленського, багато у цьому залежить від сили США та Європи і їхньої здатності координувати впливи. "Потрібно знайти відповідь як мотивувати Китай стати на шлях без війни і це теж багато в чому залежить від сили Америки та Європи", - додав він.

Ізоляція Росії та санкційний тиск

Глава держави назвав ізоляцію Росії одним із ключових інструментів тиску і закликав до посилення санкцій та тарифів. "Одне з ключових питань - ізоляція Росії, це те, що повинно зберігатися обов'язково, санкції працюють зокрема на це. Тарифи мають працювати зокрема на це. Російські активи треба конфіскувати зокрема для цього".

Він наголосив на необхідності принципової політики та на відмові від уявлення, що гроші чи купівля всього й усіх вирішать проблему. "Важливо щоб і принциповість працювала в політичних питаннях. Ставка Росії на гроші, на віру Путіна, що він купить все і всіх не повинна спрацювати. Чи можливо це? Так, якщо світ дійсно хоче, щоб війна закінчилася", - розповів президент.

Ніяких поступок - тільки гарантії і відповідальність

Зеленський рішуче відкинув ідею територіальних поступок як спосіб припинення війни, назвавши це лише паузою, яка рано чи пізно обернеться новими нападами. "Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну - такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року і Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецьку".

За його словами, потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне. "Нам потрібне гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України, гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України".