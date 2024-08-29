Украинцы назвали главных ответственных за агрессию России, и это не Путин

Все жители России ответственны за агрессию против Украины. Такое мнение разделяют 76% украинцев, не согласны с ним 20% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

В этом вопросе в обществе царит определенность - только 4% не имеют четкой позиции. При этом независимо от возраста респонденты в большей степени полностью согласны с коллективной ответственностью жителей России.

К тому же 64,5% согласны с тем, что население России подталкивает руководство своей страны к продолжению войны против Украины.

На этом этапе войны большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежна после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.