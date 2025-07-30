Не землетрясением единым: на российской Камчатке "проснулся" вулкан Ключевская сопка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Единой геофизической службы российской Академии наук.

Но после землетрясения, которое тряхнуло Камчатку в ночь на 30 июля (по киевскому времени) процессы в вулкане значительно активизировались. В частности начались масштабные выбросы лавы.

Днем 30 июля вулкан, по данным российских геофизиков, выбросил трехкилометровое облако пепла, после чего пошла лава. Ключевская сопка и до этого демонстрировала признаки активизации - сияние над кратером и выбросы пепла.

Отмечается, что раскаленная лава начала сходить по западному склону Ключевской сопки. Над вулканом стоит сияние, слышны взрывы от выбросов пепла и лавы.

Что известно о Ключевской сопке

Ключевская сопка - так называемый "стратовулкан" на восточном побережье полуострова Камчатки, Камчатского края РФ. Сопку назвали стратовулканом, поскольку ее вершина расположена в 4754 метрах над уровнем моря - что делает ее самым высоким вулканом Евразии.

Также Ключевская сопка считается одним из самых активных вулканов мира. Извержения этого вулкана наблюдаются примерно с конца XVII века.

Последний раз вулкан извергался в ноябре 2023 года. Тогда пепел поднялся на высоту в 13 километров, что повлияло преимущественным образом на авиасообщение, причем не только в России, но в США и Канаде.

Камчатская карма: что известно о землетрясении

Напомним, что в ночь на 30 июля по киевскому времени в России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов.

США и Япония объявили об угрозе цунами после землетрясения. Из-за стихии были частично затоплены Курильские острова, удару четырехметровой волны воды подвергся Сахалин и восточное побережье России.

В России уже назвали это землетрясение самым мощным с 1952 года, когда погибло более двух тысяч человек в регионе. Что ждать от землетрясения, РБК-Украина собрало в своем материале. Также мы рассказывали, где находится Камчатка, на которой произошла эта своеобразная "карма" россиянам.