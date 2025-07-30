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Не землетрясением единым: на российской Камчатке "проснулся" вулкан Ключевская сопка

Россия, Среда 30 июля 2025 17:57
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Не землетрясением единым: на российской Камчатке "проснулся" вулкан Ключевская сопка Фото: вулкан Ключевская сопка (wikipedia.org)
Автор: Антон Корж

В России на Камчатке после масштабного землетрясения началось извержение вулкана. Активизировался самый высокий вулкан Евразии - Ключевская сопка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Единой геофизической службы российской Академии наук.

Отмечается, что раскаленная лава начала сходить по западному склону Ключевской сопки. Над вулканом стоит сияние, слышны взрывы от выбросов пепла и лавы.

Днем 30 июля вулкан, по данным российских геофизиков, выбросил трехкилометровое облако пепла, после чего пошла лава. Ключевская сопка и до этого демонстрировала признаки активизации - сияние над кратером и выбросы пепла.

Но после землетрясения, которое тряхнуло Камчатку в ночь на 30 июля (по киевскому времени) процессы в вулкане значительно активизировались. В частности начались масштабные выбросы лавы.

Что известно о Ключевской сопке

Ключевская сопка - так называемый "стратовулкан" на восточном побережье полуострова Камчатки, Камчатского края РФ. Сопку назвали стратовулканом, поскольку ее вершина расположена в 4754 метрах над уровнем моря - что делает ее самым высоким вулканом Евразии.

Также Ключевская сопка считается одним из самых активных вулканов мира. Извержения этого вулкана наблюдаются примерно с конца XVII века.

Последний раз вулкан извергался в ноябре 2023 года. Тогда пепел поднялся на высоту в 13 километров, что повлияло преимущественным образом на авиасообщение, причем не только в России, но в США и Канаде.

Камчатская карма: что известно о землетрясении

Напомним, что в ночь на 30 июля по киевскому времени в России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов.

США и Япония объявили об угрозе цунами после землетрясения. Из-за стихии были частично затоплены Курильские острова, удару четырехметровой волны воды подвергся Сахалин и восточное побережье России.

В России уже назвали это землетрясение самым мощным с 1952 года, когда погибло более двух тысяч человек в регионе. Что ждать от землетрясения, РБК-Украина собрало в своем материале. Также мы рассказывали, где находится Камчатка, на которой произошла эта своеобразная "карма" россиянам.

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