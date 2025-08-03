Землетрясение в Нью-Йорке: жители почувствовали толчки в Манхэттене и Бронксе
В субботу вечером в США произошло землетрясение, которое было ощутимо в некоторых районах Нью-Йорка и штата Нью-Джерси.
Об этом сообщает РБК-Украина со на New York Post, ABC и CBS.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 3.0 произошло на глубине около 10 км в районе города Хасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси). Толчки произошли в 22:18 по местному времени.
СМИ уточняют, что этот город расположен в 21 км от Манхэттене, а сами толчки ощущались как в некоторых районах северной части Манхеттена, а также Бронкса (один из 5 районов Нью-Йорка).
отдельных районах Нью-Джерси толчки продолжались до 10 секунд, в том числе в Натли, расположенном в 9 милях к северу от Хасбрук-Хайтс.
Сообщается, что информации о пострадавших или повреждениях пока не было.
Другие землетрясения
Напомним, что утром 30 июля на Камчатском полуострове (РФ) произошло самое мощное землетрясение с 1952 года (конкретно для этого региона).
Тогда в результате толчков была повреждена административная инфраструктура и объявлена угроза цунами. По оценкам сейсмологов, сила толчке превысила 8 баллов.
Также отметим, что в результате землетрясения в РФ - США и Япония объявили предупреждение о цунами.