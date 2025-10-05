РФ попала в жилые дома, в городе пожары и жертвы: все о ночной атаке на Запорожье

Российские оккупанты в ночь на 5 октября совершили комбинированную атаку на Запорожье. Враг попал в дома, предварительно, есть жертвы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе по Запорожью.

Главное:

россияне запустили "Шахеды" и КАБы;

враг попал в дома, по территории предприятия, возникли пожары;

в городе из-за атаки РФ перебои со светом и водой;

из-за обстрела пострадали 6 человек, один человек погиб;

Чем били россияне

По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, начиная с 01:13 были зафиксированы ударные дроны россиян, которые двигались в направлении города. Впоследствии была информация о работе ПВО.

Чуть больше, чем через час после фиксации дронов, для области и Запорожья появилась угроза применения управляемых авиабомб. В городе были слышны громкие взрывы.

Последствия обстрела

"Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами: в некоторых районах перебои со светом и водой", - информировал Федоров в 02:51.

Впоследствии стало известно, что в городе зафиксировано попадание в жилые дома, возникли пожары, и на территории одного из предприятий тоже пожар из-за атаки РФ.

Пострадавшие

Количество пострадавших в Запорожье постоянно растет. Сначала было известно о двух, позже о четырех, а сейчас уже шесть раненых. Среди них - 16-летняя девушка.

Кроме того, один человек погиб.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.