От заморозков до +15: какая погода будет в последние выходные апреля и когда может прийти тепло

Последние выходные апреля не принесут украинцам желаемого стабильного тепла. Даже небольшое повышение температуры днем могут перечеркнуть местами порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Апрельские заключительные выходные, по словам эксперта, "выступят в унисон с апрельской основной погодой".
Речь идет о том, что в этот период может быть:
Кроме того, в течение выходных дней "будет оставаться порывистым - до сильного, со штормовыми порывами - западный и северо-западный ветер".
"Осторожно", - предостерегла украинцев синоптик.
В субботу, 25 мая, погода в Украине ночью будет без осадков, но с заморозками.
Днем небольшие дожди пройдут в северной части страны.
"Остальная территория немного отдохнет, даже будет солнышко", - уточнила Диденко.
Температура воздуха в течение дня "даже попытается порадовать":
В воскресенье, 26 апреля, "теплая погода снова отступит перед натиском холодного атмосферного фронта".
"Похолодает днем до +9...+12 градусов", - уточнила Диденко.
В то же время "еще удержат в воскресенье очень теплую погоду (+15...+19 градусов):
"Атмосферный фронт в воскресенье будет тянуть за собой своих надоедливых родственников - осадки - которые будут преимущественно в виде дождя", - добавила синоптик.
Тем временем на западе Украины - из-за резкого похолодания - может быть даже снег.
В Киеве в субботу ветер также ожидается порывистый.
"А в воскресенье - ветер еще и усилится до штормового", - констатировала Диденко.
25 апреля ночью будет холодно (возможны даже небольшие заморозки).
Днем вероятен небольшой дождь, хотя температура воздуха может подняться до +13...+15 градусов.
26 апреля - в воскресенье - к Киеву приблизится атмосферный фронт, из-за чего:
В завершение Диденко отметила, что "метеометаморфозы" в ближайшее время "не оставят своим вниманием метеопатов", поэтому людям стоит быть осторожными.
"Первое более-менее приличное тепло видно, по предварительным прогнозам, с 5 мая", - подытожила синоптик.
При этом стоит заметить, что такая информация - лишь ориентировочная. То есть сейчас говорить о точном потеплении в эту дату еще, на самом деле, слишком рано.
