От заморозков до +15: какая погода будет в последние выходные апреля и когда может прийти тепло

Особенности погоды в Украине на выходных

Апрельские заключительные выходные, по словам эксперта, "выступят в унисон с апрельской основной погодой".

Речь идет о том, что в этот период может быть:

то дождь;

то снег;

то ветер;

то скачки температуры;

то скачки атмосферного давления.

Кроме того, в течение выходных дней "будет оставаться порывистым - до сильного, со штормовыми порывами - западный и северо-западный ветер".

"Осторожно", - предостерегла украинцев синоптик.

Чего ждать от погоды в субботу, 25 апреля

В субботу, 25 мая, погода в Украине ночью будет без осадков, но с заморозками.

Днем небольшие дожди пройдут в северной части страны.

"Остальная территория немного отдохнет, даже будет солнышко", - уточнила Диденко.

Температура воздуха в течение дня "даже попытается порадовать":

по Украине в среднем ожидается +11...+15 градусов по Цельсию;

в южной части и в западных областях - местами до +14....+18 градусов.

Что будет с погодой в воскресенье, 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, "теплая погода снова отступит перед натиском холодного атмосферного фронта".

"Похолодает днем до +9...+12 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время "еще удержат в воскресенье очень теплую погоду (+15...+19 градусов):

юг;

восток;

часть центральных областей (Днепропетровская, Полтавская, Черкасская).

"Атмосферный фронт в воскресенье будет тянуть за собой своих надоедливых родственников - осадки - которые будут преимущественно в виде дождя", - добавила синоптик.

Тем временем на западе Украины - из-за резкого похолодания - может быть даже снег.

Какая погода в эти дни может быть в Киеве

В Киеве в субботу ветер также ожидается порывистый.

"А в воскресенье - ветер еще и усилится до штормового", - констатировала Диденко.

25 апреля ночью будет холодно (возможны даже небольшие заморозки).

Днем вероятен небольшой дождь, хотя температура воздуха может подняться до +13...+15 градусов.

26 апреля - в воскресенье - к Киеву приблизится атмосферный фронт, из-за чего:

облаков станет больше;

ветер усилится;

температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Когда погода в Украине может измениться к лучшему

В завершение Диденко отметила, что "метеометаморфозы" в ближайшее время "не оставят своим вниманием метеопатов", поэтому людям стоит быть осторожными.

"Первое более-менее приличное тепло видно, по предварительным прогнозам, с 5 мая", - подытожила синоптик.

При этом стоит заметить, что такая информация - лишь ориентировочная. То есть сейчас говорить о точном потеплении в эту дату еще, на самом деле, слишком рано.