От Украины до Индии: Трамп объявил себя спасителем мира от ядерных войн
Президент США Дональд Трамп считает, что ему "удалось предотвратить ядерную войну" между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
Читайте также: Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
"Спаситель от ядерных войн"
"Я остановил вспышки ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", - заявил американский президент.
Перестройка армии и новые линкоры
Также американский лидер напомнил о создании Космических войск и модернизации ядерного арсенала во время первого срока и анонсировал масштабное усиление флота.
По словам Трампа, США планируют добавить в состав ВМС линкоры нового поколения. Он утверждает, что эти корабли будут "в 100 раз мощнее" тех, что использовались во время Второй мировой войны.
Ядерные угрозы Путина
Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Также Россия дважды наносила по Украине удары баллистическими ракетами средней дальности "Орешник", которые могут нести ядерное оружие. Боевой части в ракетах не было.
В частности, в сентябре прошлого года Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова отвечать на "угрозы со стороны Запада" военной силой, а не только дипломатическими заявлениями.
Он выразил уверенность в надежности российского ядерного арсенала и посетовал на "деградацию стратегической стабильности" в мире.
В качестве примера перехода к "военно-техническим мерам" Путин назвал отказ РФ от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.