Від України до Індії: Трамп оголосив себе рятівником світу від ядерних війн
Президент США Дональд Трамп вважає, що йому "вдалося запобігти ядерній війні" між Україною і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.
"Рятівник від ядерних війн"
"Я зупинив спалахи ядерних воєн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", - заявив американський президент.
Перебудова армії та нові лінкори
Також американський лідер нагадав про створення Космічних військ і модернізацію ядерного арсеналу під час першого терміну та анонсував масштабне посилення флоту.
За словами Трампа, США планують додати до складу ВМС лінкори нового покоління. Він стверджує, що ці кораблі будуть "у 100 разів потужнішими" за ті, що використовувалися під час Другої світової війни.
Ядерні погрози Путіна
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уже неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю. Також Росія двічі завдавала по Україні ударів балістичними ракетами середньої дальності "Ліщина", які можуть нести ядерну зброю. Бойової частини в ракетах не було.
Зокрема, у вересні минулого року Путін на нараді з членами Радбезу РФ заявив, що Росія готова відповідати на "погрози з боку Заходу" військовою силою, а не тільки дипломатичними заявами.
Він висловив упевненість у надійності російського ядерного арсеналу і поскаржився на "деградацію стратегічної стабільності" у світі.
Як приклад переходу до "військово-технічних заходів" Путін назвав відмову РФ від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності.