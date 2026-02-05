Від України до Індії: Трамп оголосив себе рятівником світу від ядерних війн

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому "вдалося запобігти ядерній війні" між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social .

"Рятівник від ядерних війн"

"Я зупинив спалахи ядерних воєн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", - заявив американський президент.

Перебудова армії та нові лінкори

Також американський лідер нагадав про створення Космічних військ і модернізацію ядерного арсеналу під час першого терміну та анонсував масштабне посилення флоту.

За словами Трампа, США планують додати до складу ВМС лінкори нового покоління. Він стверджує, що ці кораблі будуть "у 100 разів потужнішими" за ті, що використовувалися під час Другої світової війни.