ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин вернулся к ядерным угрозам Западу: пугает ответом "не словом, а силой"

Москва, Понедельник 22 сентября 2025 15:38
UA EN RU
Путин вернулся к ядерным угрозам Западу: пугает ответом "не словом, а силой" Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин грозится ответить на любую "угрозу со стороны Запада" не словом, а военной силой. Он уверен в "надежности" российского ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Кремля на совещании с членами Совбеза РФ.

Диктатор цинично сказал, что стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать". По его словам, Москва якобы неоднократно выдвигала идеи для того, чтобы исправить ситуацию, но "внятного отклика" от Запада не было.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому - наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что отказ от моратория на развертывание наземных ракет был "вынужденным шагом", поскольку в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе разместили "аналогичные вооружения американского и иного западного производства".

Провокации России

Напомним, российский диктатор Владимир Путин начал снова угрожать странам Запада ядерным оружием на фоне нескольких вопиющих провокаций РФ против стран НАТО.

В частности, в ночь на 10 сентября 19 российских беспилотников атаковали территорию Польши. Силы ПВО сумели уничтожить только четыре дрона.

Также на прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. На этом фоне Таллин запросил консультации с НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Российская Федерация Ядерное оружие
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"