Электрогенерации до конца года станет больше: куда ее направят

09:55 13.03.2026 Пт
2 мин
"Ветер" и "свет" добавят Украине электрогенерации до конца года
aimg Константин Широкун aimg Юрий Дощатов
Электрогенерации до конца года станет больше: куда ее направят Фото: электрогенерации до конца года станет больше (Getty Images)

К следующей зиме объем генерации электроэнергии в Украине увеличится минимум на 1,5 ГВт, ее преимущественно направят на обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя министра энергетики Украины Валентины Москаленко на "Немецко-украинском дне".

Читайте также: Графики станут короче: как будут выключать свет украинцам 13 марта

"Точно можем сказать, что будет больше распределенной генерации. Мы уже сейчас прогнозируем, что до конца года будет установлено 1,5 ГВт новых мощностей распределенной газовой генерации", - сообщила Москаленко.

По ее словам, 80% этой генерации будет направлено для энергообеспечения критической инфраструктуры.

Также ожидается небольшое увеличение солнечной и ветровой генерации. Объем увеличения Москаленко не назвала, по гидрогенерации увеличение не ожидается.

"Точно будет немного нового "ветра", нового "солнца". Важным является сохранить высокоманевренную генерацию. То есть, отремонтировать, что возможно, на угольных тепловых электростанциях. Главное сохранить и не потерять гидрогенерацию. По оптимистическому сценарию мы будем иметь все, что имеем сейчас, плюс 1,5 ГВт", - подчеркнула Москаленко.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия осуществила масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов, что повлекло серьезные разрушения и требует длительного восстановления.

По его словам, российские атаки повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере противовоздушной обороны.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

Больше по теме:
Электроэнергия солнечная электростанция Минэнерго
