От разведгруппы до полка: К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем ВСУ
20-й отдельный полк К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Сил беспилотных систем ВСУ в Facebook.
Путь К-2 от разведгруппы до полка
Согласно информации командования СБС ВСУ, К-2 - это подразделение, которое:
- выросло из разведывательной группы;
- эффективно ведет боевые действия с использованием современных беспилотных технологий.
"Пройдя путь от разведгруппы, которая на момент создания в 2017 году насчитывала около десятка бойцов, подразделение К-2 масштабировалось до отдельного полка беспилотных систем в декабре 2024 года", - рассказали украинцам.
Что на вооружении К-2 и кто командир
Сообщается, что на вооружении К-2:
- разведывательные БпЛА;
- ударные БпЛА;
- наземные роботизированные комплексы.
Командир - подполковник, Герой Украины Кирилл Верес.
"Рады приветствовать боевых побратимов в наших рядах! Вместе к победе", - подытожили в пресс-службе командования СБС ВСУ.
Публикация командования СБС ВСУ (скриншот: facebook.com/Командування-Сил-безпілотних-систем-ЗС-України)
Как присоединиться к К-2
Украинцам, которые готовы присоединиться к 20-му отдельному полку К-2, достаточно посетить его официальный сайт:
- заполнить анкету с персональными данными;
- выбрать специальность;
- отправить заявку.
"Наши рекрутеры свяжутся с тобой и расскажут о дальнейших шагах после собеседования", - объяснили в К-2.
