Искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя, - Федоров

Россияне создали подразделение "Рубикон", которое активно охотится за украинскими операторами БпЛА. Усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.

"Наша задача - обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", - отметил он.

По словам Федорова, для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

"Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя", - добавил руководитель Минцифры.