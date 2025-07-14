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Искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя, - Федоров

Понедельник 14 июля 2025 09:10
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Искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя, - Федоров Фото: Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Сергей Пышкин, Ростислав Шаправский

Россияне создали подразделение "Рубикон", которое активно охотится за украинскими операторами БпЛА. Усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наша задача - обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", - отметил он.

По словам Федорова, для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

"Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя", - добавил руководитель Минцифры.

Дроны в войне в Украине

Сегодня беспилотники играют важную роль в войне, существенно влияя на ход боевых действий. Они используются для разведки, корректировки артиллерийского огня, ударов по технике и живой силе противника, а также для обороны от атак.

Применение беспилотников стало одной из ключевых тактик на фронте. Их эффективность заставляет как Украину, так и Россию постоянно адаптировать свои действия и менять подходы к ведению боевых операций.

Сегодня страна-террорист прибегает к запускам беспилотников типа Shahed фактически каждую ночь. Как отмечал президент Владимир Зеленский, враг планирует достичь запуска до 1000 дронов каждую ночь.

По словам главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, в Киеве тем временем планируют запустить масштабный проект "Чистое небо", который предусматривает защиту с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

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Михаил Федоров Война в Украине
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