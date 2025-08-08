ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ наращивают силу дронов: Сырский назвал самые результативные подразделения

Украина, Пятница 08 августа 2025 11:21
UA EN RU
ВСУ наращивают силу дронов: Сырский назвал самые результативные подразделения Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские беспилотные системы за июль поразили более 23 тысяч вражеских целей, в частности ликвидировано более 5 тысяч оккупантов. Основную роль в этом сыграли FPV-дроны и ночные "бомберы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Сирский отметил, что беспилотные системы стали неотъемлемой составляющей украинских Вооруженных сил и, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, залогом успеха в сдерживании врага.

Главнокомандующий сообщил, что он провел ежемесячное совещание по вопросам развития возможностей Сил беспилотных систем.

По его данным, в прошлом месяце беспилотниками было поражено 23,4 тысячи вражеских целей. Больше часть за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

"Главный приоритет - уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе - "Птицы Мадьяра", подразделение ГПСУ "Феникс", "Ахиллес", - отметил Сырский.

Развитие беспилотных систем в Украине

Формирование подразделений роботизированных наземных комплексов, это, по словам Сырского, очередной шаг в развитии возможностей беспилотных систем. В этом направлении будем развивать, как логистическую, так и боевую составляющую.

Наверное, самая важная часть таких совещаний - обмен опытом между подразделениями. На этот раз о своих нестандартных решениях и достижениях доложили командиры подразделений БпС:

  • 59 ОШБР БпС,
  • 429 ОП БпС "Ахиллес",
  • подразделения БпАС "Феникс"
  • Государственной пограничной службы.

Также заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike (дальностью 50-120 км) и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

"Выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей Вооруженных Сил. Пожелал воинам успехов в боевой работе, и этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших воинов", - добавил он.

Силы беспилотных систем в Украине

Заметим, что на днях командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в течение июля подразделения Группировки Сил беспилотных систем ежесуточно поражали в среднем 756 целей, в том числе 166 единиц личного состава врага.

При том, что численность Группировки составляет лишь 2% относительно общей численности ВСУ, каждого третьего оккупанта уничтожали именно эти подразделения.

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Вооруженные силы Украины Война России против Украины
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики