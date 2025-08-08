ВСУ наращивают силу дронов: Сырский назвал самые результативные подразделения

Украинские беспилотные системы за июль поразили более 23 тысяч вражеских целей, в частности ликвидировано более 5 тысяч оккупантов. Основную роль в этом сыграли FPV-дроны и ночные "бомберы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Сирский отметил, что беспилотные системы стали неотъемлемой составляющей украинских Вооруженных сил и, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, залогом успеха в сдерживании врага.

Главнокомандующий сообщил, что он провел ежемесячное совещание по вопросам развития возможностей Сил беспилотных систем.

По его данным, в прошлом месяце беспилотниками было поражено 23,4 тысячи вражеских целей. Больше часть за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

"Главный приоритет - уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе - "Птицы Мадьяра", подразделение ГПСУ "Феникс", "Ахиллес", - отметил Сырский.

Развитие беспилотных систем в Украине

Формирование подразделений роботизированных наземных комплексов, это, по словам Сырского, очередной шаг в развитии возможностей беспилотных систем. В этом направлении будем развивать, как логистическую, так и боевую составляющую.

Наверное, самая важная часть таких совещаний - обмен опытом между подразделениями. На этот раз о своих нестандартных решениях и достижениях доложили командиры подразделений БпС:

59 ОШБР БпС,

429 ОП БпС "Ахиллес",

подразделения БпАС "Феникс"

Государственной пограничной службы.

Также заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike (дальностью 50-120 км) и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

"Выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей Вооруженных Сил. Пожелал воинам успехов в боевой работе, и этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших воинов", - добавил он.